Un hotel asturiano veta la llegada de un catalán por el riesgo de coronavirus

Un hotel se ha situado esta mañana en el centro de la polémica después de vetar la presencia en sus instalaciones de una familia llegada de la zona de Lérida, azotada por varios rebrotes de coronavirus. El catalán que había hecho la reservar, Ferran Montadit, ha compartido la denuncia por lo sucedido en su cuenta de Twitter en donde también ha querido aclarar que no hacía público el nombre del hotel porque "me han aclarado que es un protocolo de hostelería que no les permite acoger clientes de esta zona", afirma.

El director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, ha avanzado este martes que el Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida derivará "con toda probabilidad" enfermos críticos de coronavirus y de otras enfermedades a hospitales de otras ciudades catalanas, con la previsión de un aumento de casos de la Covid-19 en las próximas dos o tres semanas. El rebrote parece difícil de controlar.