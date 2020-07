Ciudadanos carga contra Barbón por dejar a las eléctricas "irse de rositas" tras cerrar las térmicas

"La transición ecológica ni está siendo progresiva ni está siendo justa para Asturias: dos centrales han cerrado en tiempo récord y sin ninguna alternativa de empleo". Así ha reprochado la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento asturiano, Laura Pérez Macho, al presidente del Principado, Adrián Barbón, el cierre de las térmicas en la región sin que las eléctricas propietarias hayan presentado planes alternativos y se vayan "de rositas".

Pérez Macho remarcó que fue el propio Adrián Barbón quien afirmó, la última vez el pasado mes de junio, que quienes han cerrado las térmicas de Soto La Barca (Tineo) y Lada (Langreo) no podían marcharse de ese modo y que no se podía dar por finiquitada la actividad sin alternativas.

"Barbón nos ha dicho textualmente que `las empresas eléctricas no pueden cerrar las térmicas e irse de rositas sin ningún tipo de inversión en el territorio`. Pues han cerrado, señor Barbón, y sin presentar alternativa alguna. Sin embargo, hay otros territorios donde sí han planteado alternativas, como sabe. Por ejemplo, en Velilla, donde Iberdrola ha anunciado un proyecto con una inversión cercana a los 300 millones de euros e importantes expectativas de empleo. Es posible que usted sea el único presidente autonómico que haya dicho que no pueden irse así como así, pero el resultado es que Asturias parece ser el único lugar del que se van a ir de rositas, al menos de momento", explicó la parlamentaria, que espera, no obstante, que el Presidente asturiano siga realizando gestiones al respecto ante el Gobierno de España.

La portavoz de Ciudadanos también recordó que Barbón prometió que la transición ecológica iba a ser justa. "Ni ha sido progresiva ni ha sido justa. Porque estas dos centrales han cerrado en tiempo récord y porque ni hay alternativa o siquiera un proyecto para generar empleo en estos dos territorios afectados".

Laura Pérez Macho remarcó que el Gobierno del Principado "ni ha actuado de una forma clara ni con determinación. Ha permitido que esto suceda y en Tineo y en Langreo hay dos plantas que han dejado de producir empleo, oportunidades, para sus trabajadores pero también para muchas empresas, pequeñas contratas que trabajaban para ellos, sin que exista una alternativa. Y esto lo saben el Presidente de Asturias y la ministra Teresa Ribera. La Ministra debería cumplir sus compromisos y Barbón exigirle que lo haga", afirmó la parlamentaria.