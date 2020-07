El PP urge una ley para hacer de los puertos "focos de la economía"

Convertir los puertos asturianos en "focos de actividad económica y de generación de empleo". Bajo ese objetivo, la portavoz parlamentaria del PP, Teresa Mallada, exigió ayer al presidente del Principado, Adrián Barbón, la elaboración "inmediata" de una ley de Puertos que beneficiaría a los pescadores profesionales, a los usuarios de embarcaciones de recreo, a los astilleros y al sector turístico. Los populares hicieron esta petición en el muelle de Candás en un acto al que asistieron los diputados Pablo González, Pablo Álvarez-Pire, Álvaro Queipo, José Felgueres, Javier Brea y Cristina Vega. También respaldaron la campaña "¡Ley de puertos para Asturias, ya!" presidentes y portavoces de las juntas locales del PP en los concejos de Castropol, Tapia de Casariego, El Franco, Coaña, Navia, Valdés, Cudillero, Muros de Nalón, Soto del Barco, Gozón, Carreño, Villaviciosa, Colunga, Ribadesella, Llanes y Ribadedeva.

La líder popular aseguró que los puertos de la región, "lejos de estar plenamente aprovechados como focos de actividad económica y de generación de empleo, vienen desde hace años recibiendo, por parte de los distintos gobiernos socialistas, inversiones raquíticas que los mantienen al ralentí y con enormes problemas de falta de dragados". Mallada recordó que su partido ya trató de impulsar hace días en la Junta una ley de Puertos, "que sin embargo no pudo iniciar su andadura en la Cámara por el bloqueo de los partidos de la izquierda: el rechazo de PSOE y su muleta IU y la abstención de Podemos".

En este sentido, la popular calificó de "excusa" el argumento dado ahora por el Ejecutivo autonómico para no dar de paso el trámite inicial de la ley propuesta por el PP: subcontratar la redacción de una norma "gastándose para ello 60.000 euros, retrasándola una vez más y no permitiendo que pueda ser enriquecida con las propuestas de todos los grupos". Asturias, insisten los populares, "es la única comunidad autónoma de la cornisa cantábrica que no cuenta con este tipo de legislación". Su propuesta, agregan, "favorecería la coordinación y la gestión integrada de estas infraestructuras, ordenaría las distintas actividades económicas que se desarrollan y permitiría fijar plazos y fechas para la ejecución de obras y dragados".