Ciudadanos propone un producto cultural y turístico específico sobre el prerrománico y el románico de Villaviciosa

El diputado Armando Fernández Bartolomé ha reclamado hoy en la Junta un producto cultural y turístico específico en torno al prerrománico y románico del concejo de Villaviciosa. Según ha explicado el parlamentario,es un patrimonio compuesto por más de una veintena de iglesias, en enclaves naturales privilegiados y además ubicado en las zonas de paso del Camino del Santiago, factores todos ellos "que invitan a invertir en su conservación, mantenimiento y promoción".

"No sabemos lo que tenemos. El concejo de Villaviciosa tiene más de veinte iglesias, joyas en pleno Camino de Santiago y en enclaves naturales maravillosos. Su conservación no sería un gasto, sino una inversión desde el punto de vista de la promoción turística. No hay un producto cultural específico sobre el románico y el prerrománico de Villaviciosa y eso le corresponde al Principado", ha señalado el diputado, que planteó una pregunta en el Pleno de la Junta a la consejera de Cultura, Berta Piñán, sobre qué actuaciones tiene pensado realizar en relación al fomento, promoción, mantenimiento y restauración del patrimonio prerrománico y románico de este municipio.

Fernández Bartolomé considera que las actuaciones de mantenimiento y conservación de este patrimonio puede ser susceptible de recibir apoyo económico procedente de Europa y ha destacado asimismo que al valor arquitectónico y artístico de este patrimonio se unen otros factores que harían aún más atractivo un producto cultural y turístico

"Tenemos auténticas joyas. Además están en pleno Camino de Santiago y tenemos tanto en el Camino del Norte como en la variante que va hacia Oviedo. Si unimos la necesidad de una senda costera en la ría de Villaviciosa, que es de los pocos concejos que no tiene senda costera, pues yo creo que estamos ante un conjunto y un patrimonio que nunca ha sido realmente puesto en valor. Creo que habría ayudas europeas, seguro, para la conservación de este patrimonio, que tendríamos que aprovechar", ha añadido.