Las empresas de espectáculos ven excesivas las restricciones

Empresas, entidades y profesionales del sector del espectáculo en Asturias elaboraron ayer un manifiesto común para reclamar al Principado que flexibilice la normativa de aforos. "Queremos que se trate a la cultura igual que al turismo o la hostelería, nada más", señalan EscenAsturias y Aptaea, que aglutinan a profesionales del espectáculo y la escena, y cuestionan que el Principado obligue al público a llevar mascarilla y, además, guardar la distancia social de 1,5 metros, "sin posibilidad de agrupamientos de convivientes ni de grupos en general, situación que no sucede en ninguna otra comunidad autónoma para espectáculos públicos". Sin embargo, esa obligación no se produce en la actividad hostelera. "Es obvio que esta normativa ya está afectando al sector, ya que nos consta que muchas entidades locales no están realizando programaciones por considerarlas inviables", sostiene el comunicado, que urge al Principado a unificar la interpretación de la norma y modificarla.