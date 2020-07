La obligatoriedad de la mascarilla en la vía pública en Asturias entrará en vigor esta misma tarde

Asturias obligará al uso de mascarillas en zonas urbanas y en poblaciones con importante afluencia turística. Lo explicó hoy en rueda de prensa tras el consejo de gobierno el consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz. "Estábamos preocupados por saber que la situación de que Asturias era la única comunidad sin brote de coronavirus iba a cambiar. Por eso en el Consejo de Gobierno de hoy ampliamos la obligatoriedad del uso de mascarillas", relató el consejero.



"Con esta resolución lo que hacemos es ampliar la obligatoriedad de la mascarilla a todas las vías públicas urbanas se mantenga o no la distancia de seguridad. También ampliamos la obligatoriedad a núcleos con mucha afluencia de turismo", relató haciendo hincapié en que hoy mismo entrará en vigor la obligatoriedad de las mascarillas. Las multas por no llevar esta protección llegará hasta los 100 euros.



El director general de Salud Pública, Rafel Cofiño, afirmó por su parte que es muy importante "que tambien se utilice la mascarilla en todas situaciones cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad". "Es fundamental que además la mascarilla vaya acompañada del lavado de manos y la higiene personal", afirmó Cofiño. Respecto al tema de piscinas y playas Cofiño afirmó que hay "alta recomendación cuando haya muchas aglomeraciones".





Quiero haceros un anuncio importante. Esta misma semana, el Gobierno del Principado de Asturias aprobará el uso obligatorio de la mascarilla, con independencia de que se pueda mantener la distancia de seguridad. Llevamos días trabajando la norma jurídica que lo hará posible (1) — Adrián Barbón ?? (@AdrianBarbon) July 12, 2020

Camas de hospitalización

El propio presidente del Principado, Adrián Barbón, había insistido en redes sociales que lo único que se puede hacer ante nuevos casos, no siendo posible decretar el estado de alarma ni reducir la movilidad entre comunidades autónomas, era extremar las precauciones personales . En este sentido el gobierno regional tiene previsto aprobar en las próximas horas la obligatoriedad de las mascarillas en cualquier circunstancia, incluso cuando se puede mantener la distancia de seguridad interpersonal. Una medida que ya han aplicado otras comunidades.La medida se toma justo cuando el Gobierno regional estudia declarar un brote de covid-19 en el noroccidente de Asturias. Un día después de que ayer se conociera la noticia de que Asturias es la única comunidad que permanece aislada y sin brotes de coronavirus el Servicio de Salud del Principado de Asturias ha detectado tres nuevos contagiados que fueron atendidos en el hospital de Jarrio.La directora gerente del Sespa, Concepción Saavedra, habló en la rueda de prensa de estos casos.afirmó. "El sistema de vigilancia epidemiológica ha funcionado", señaló haciendo hincapié en que el Sespa cuenta con 186 camas de hospitalización y 17 de uci preparadas para posibles pacientes Covid 19. "Tenemos capacidad de respuesta inmediata para en el caso de que haya una situación complicada en Asturias", relatóDos de los tres casos detectados en Jarrio son contactos estrechos de la mujer de 52 años que volvió de República Dominicana y dio positivo el pasado 10 de julio. Del tercer caso positivo detectado este martes en Jarrio se están investigando los contactos. Los tres casos presentan síntomas leves y están aislados en sus domicilios. En la misma zona de Jarrio se había detectado el pasado día 2 de julio el positivo de una paciente asturiana que finalmente se computó a Galicia, dentro del brote de A Mariña Lucense, por ser allí donde trabaja y reside.En cuanto a los dos positivos registrados en Gijón, Salud informa de que se trata de una pareja joven que tiene sintomatología leve y se encuentran en aislamiento domiciliario.A estos casos se añade el de una de las niñas que participaban en el campamento de Soria en el que se detectó un brote. La menor, que ya se encuentra en su domicilio en Asturias, está aislada y presenta síntomas leves.El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñíz, anunció en el pleno de este martes que hay "nuevos casos que se están investigando y que podían llevar a declarar un brote en la región". "Trabajamos con todos los escenarios posibles y todos los planes de contingencia en nuestros hospitales están preparados por si la evolución no es la deseada", ha indicado el consejer,o que ha asegurado que al Gobierno asturiano no le temblará el pulso a la hora de tomar decisiones.