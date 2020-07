Villaviciosa da el último adiós a Xavi Solares y arropa a su familia al son de las gaitas

Villaviciosa ha dado esta tarde el último adiós a Xavi Solares entre lágrimas de tristeza por su repentina pérdida y el ritmo de las gaitas de la Banda de Villaviciosa-El Gaitero, que hicieron el paseíllo al féretro a la entrada y salida del funeral. La iglesia parroquial de Santa María, antigua iglesia conventual de San Francisco, se quedó pequeña para albergar a las decenas de familiares y amigos que quisieron arropar a la familia de Xavi en tan duros momentos. Los restos mortales del maliayés, que falleció por traumatismo craneoencefálico tras recibir un puñetazo la madrugada del domingo pasado en Potes (Cantabria), llegaron al templo religioso donde le esperaban los máximos honores. Un coche fúnebre repleto de ramos de flores y coronas demostró el cariño que le profesan en Villaviciosa.

Dos sacerdotes oficiaron el funeral: Agustín Hevia, el párroco de Lugás; y Gonzalo Suárez, el párroco de Villaviciosa. Los religiosos aludieron en sus discursos a que la fatídica muerte de Xavi es "algo inexplicable". Describieron la situación con la vida de San Camino de Lelis, que ayer precisamente fue su santoral: "Este santo nos enseña que en el corazón humano puede haber la mayor mezquindad y también el mayor heroísmo. Somos capaces de hacer el bien y el mal".

El director de la Banda de Gaites de Villaviciosa-El Gaitero, Daniel Álvarez, esperaba a la salida de la iglesia por Xavi, gaita en mano, y aún no encontraba explicación a lo sucedido: "Aún no me creo que esto esté pasando", decía, visiblemente emocionado. Las gaitas, al igual que la tarde del lunes en la plaza del Ayuntamiento, volvieron a sonar para despedir a Xavi con el "Asturias, patria querida".