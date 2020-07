¿Tengo que llevarla en la playa?, ¿puedo celebrar una boda?: preguntas y respuestas sobre el uso de la mascarilla en Asturias

Asturias aprobó ayer el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública. Una nueva normativa que ha genrado ciertas dudas que tratamos de resolver.



¿Tengo que llevar mascarilla por la calle en todas las localidades asturianas? ¿Y en la zona rural?

La mascarilla será obligatoria en las vías públicas de todos los núcleos urbanos, se cumpla o no la distancia de seguridad fijada en 1,5 metros. También en las vías públicas de zonas rurales si se producen aglomeraciones. En definitiva, la norma del Principado lo que quiere establecer es que el uso de la mascarilla sea cotidiano en las calles asturianas. Su obligatoriedad se establece para evitar ambigüedades a la hora de establecer cuándo existe la suficiente distancia interpersonal o el hábito de poner y quitar la mascarilla según conveniencia. En definitiva, en las calles de las ciudades y villas es obligatorio su uso y en cualquier lugar en el que podamos encontrarnos con más personas en nuestro trayecto.

¿Quiénes están exentos de llevar mascarilla?

Sólo podrán circular por la vía pública sin mascarilla los menores de seis años, las personas que tengan alguna enfermedad respiratoria, personas con alguna dependencia o discapacidad que no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.



¿Cómo acredito que tengo una enfermedad que me impide su uso?

La norma exime del uso de la mascarilla en los mismos supuestos que hasta ahora. La acreditación de enfermedades, dificultades respiratorias o alteraciones de conducta no necesitan de justificante médico. Es suficiente una declaración responsable firmada por la propia persona que considera que debe quedar exento.



¿Qué pasa si miento en esa "declaración jurada"?

Las autoridades pueden comprobar si es cierto ese supuesto que se acredita y podrán exigirse responsabilidades por inexactitudes en la declaración.

¿Debo usar la mascarilla en una terraza de un establecimiento hostelero? ¿Y en el interior?

Si la terraza está en la vía pública de un núcleo urbano es obligatorio llevar mascarilla. En otro caso, siempre que no pueda mantenerse la distancia de 1,5 metros. En el interior es obligatorio siempre que no pueda mantenerse la distancia de seguridad. Queda exceptuado el uso de mascarilla para la ingesta de comida o bebida, pero no para la mera estancia sin distancia. En cualquier caso, la recomendación es usarla en toda situación.



¿Debo llevar mascarilla en la playa o la piscina?

Al ser un espacio abierto, no considerado como vía pública, el uso de mascarilla será obligatorio si no se mantuviese la distancia de seguridad.



¿Debo llevar mascarilla para hacer deporte?, ¿y en el gimnasio?

Si la actividad a realizar se lleva a cabo al aire libre y de forma individual no es necesario el uso de mascarilla. En el caso de que el deporte se lleva a cabo en gimnasios o centros cerrados, se debe de adoptar un protocolo especial que incluye el uso de mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios comunes en los que no se pueda mantener la distancia de segudidad.



¿Se pueden celebrar bodas y eventos?

Sigue vigente la regulación establecida para bodas, funerales, misas o velatorios. En ese sentido, los criterios de aforo no cambian. Las bodas pueden celebrarse en espacios al aire libre o cerrados, siempre que no se supere el 75% del aforo. Habrá que cumplir medidas de higiene y prevención.



¿Puedo hacer reuniones de más de 50 personas?

Ahora se introduce una nueva limitación respecto a la agrupación de personas, pero que no afecta a las actividades que ya estaban reguladas. Ahora lo que se añade es un nuevo supuesto: aquellas actividades familiares o sociales en la vía pública o espacios de uso público (por ejemplo, botellones), así como espacios privados que no cuenten con una regulación específica (los bares y restaurantes ya la tienen). En este supuesto se limita a grupos de un máximo de 50 personas en espacios al aire libre y de 25 personas en espacios cerrados, excepto en el caso de personas convivientes. En todo momento debe respetarse la distancia de seguridad entre los no convivientes.

