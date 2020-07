Podemos acusa al Principado de "obviar" las quejas de 2.500 usuarios de ALSA que demandan la reapertura de los servicios cancelados

Podemos Asturies acusa al Principado y al Consorcio de Transportes (CTA) de "obviar" las quejas de los usuarios de ALSA que demandan la reapertura de los servicios ordinarios de la empresa tras el fin del Estado de Alarma, en concreto, de 2.500 personas que han entregado esta mañana la misma cantidad de firmas en la sede del CTA.



El secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa, critica "la dejación de funciones y la falta de interés" tanto del CTA como del Gobierno asturiano a la hora de poner una solución a esta situación. El líder de Podemos en la región ha manifestado hoy que su formación ha solicitado a ALSA los pliegos de la concesión del servicio con el Principado "porque queremos saber cómo es realmente el contrato entre la Administración autonómica y la empresa".

El secretario general de la formación morada ha explicado que "si hay una obligación legal de la reapertura de los servicios, la Administración asturiana lo tiene que exigir y después, si hay que restablecer el equilibrio económico y financiero de la empresa, eso es algo que se estudia a posteriori", en referencia las palabras del consejero de Medio Rural e Infraestructuras que el pasado martes respondía a Podemos Asturies que si el Gobierno solicitaba a ALSA incrementar las frecuencias habría que indemnizar a la empresa.

Por su parte, Daniel Martínez Turreros, presidente del comité de empresa de ALSA ha recordado que tras la reunión mantenida ayer con la dirección de la empresa "no se ha avanzado nada". Martínez ha criticado que la dirección del CTA "no se ha dignado a recibirnos. Parece ser que no les interesa que más de 2500 personas, después de haber pagado un abono de transporte se les haya dejado tirados". El portavoz de los trabajadores también ha cuestionado la actitud del CTA en este conflicto "puesto que parece ser que mas que mirar por un servicio público y por el colectivo de viajeros Asturies, está más pendiente de los intereses económicos de las empresas".