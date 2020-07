Ciudadanos lamenta que los centros de Educación Especial sean "los grandes olvidados" de la Consejería

El diputado de Ciudadanos Luis Fanjul, portavoz en materia de Educación en la Junta, ha lamentado que, "una vez más, la consejera Carmen Suárez se olvide de los colegios de educación especial". Según explicó el parlamentario, el Principado únicamente ha dado información pública acerca de cómo va a afrontarse el inicio del próximo curso en centros de primaria y secundaria, pero no ha hecho ni una sola referencia concreta al caso de estos centros, mientras sí lo ha hecho en relación a otros ciclos educativos específicos como el 0 a 3.

"Los padres de alumnos de los colegios de educación especial no saben cuántos alumnos por aula determinará la consejería para este tipo de centros, mientras la consejera sí ha hablado de otro tipo de ratios. No saben si en su caso se va a reforzar el personal, ya que Carmen Suárez ha hablado de la contratación de 400 nuevos profesores en distintos niveles educativos. No saben si se les va a dotar de más auxiliares educativas dadas las necesidades añadidas de seguridad e higiene derivadas de la Covid-19. En definitiva, los padres no saben nada porque la consejera no ha tenido a bien dignarse a mencionarlos ni a procurarles la información necesaria sobre cómo podrán iniciar sus hijos el curso", explicó Fanjul.

El diputado recordó que estamos hablando de alumnado con necesidades de atención y apoyo muy concretas y diversas, incluso para la movilidad y el desarrollo de actividades cotidianas, por lo que parece que la consejería tendrá que no solo habilitar protocolos específicos, sino también medidas de refuerzo de personal para garantizar la aplicación de las correctas medidas de prevención sanitaria.

"En la información aportada públicamente, la consejera ni siquiera se ha acordado de nombrar a estos centros. Es lamentable que una vez más se olvide de las familias que más apoyo requieren, que los padres de estos alumnos vuelvan a ser los grandes olvidados de la consejería", concluyó el diputado de Ciudadanos, que reclamó a Carmen Suárez que explique cuánto antes si cuenta ya con una planificación específica para la vuelta a clase de estos alumnos y la haga llegar cuanto antes a los padres, que se encuentran en la absoluta incertidumbre a día de hoy.