CC OO y CSIF rechazan recortes para reformar la Administración: "Aquí no sobra nadie"

Los representantes sindicales de CC OO y CSIF observan "voluntad y ganas" de reformar la Administración en el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, con el que mantuvieron ayer una reunión. Pero aguardan expectantes a que pase "del dicho al hecho". Y, aunque coinciden en el objetivo, auguran que habrá discrepancias a la hora de elegir el camino para conseguirlo. Los sindicatos rechazan recortes económicos y de personal: "Aquí no sobra nadie".

Eva Hernández, secretaria de Coordinación y Defensa de lo Público de CC OO, fue muy clara: "Aquí no sobra nadie; al contrario, hace falta más personal". Y también crítica: "Lo que vemos en que en esta Administración se recorta por abajo y se engrosa por arriba". De ahí que esté "a la expectativa" para comprobar si Cofiño cumple su promesa de rescatar "el espíritu de las mesas de negociación" para abordar la reforma de la función pública. Porque "desde hace tiempo no hay negociaciones, sino simples paripés, ya que se nos convocaba cuando los documentos ya estaban para púbica en el BOPA", resaltó.

Hernández admitió que CC OO coincide con el Gobierno "en las ideas generales", como lograr una Administración más flexible y eliminar la excesiva burocracia. Pero discrepa en las medidas a adoptar para conseguirlo, pues en su opinión lo que hace falta es "más personal" y "más inversión", mientras que el ejecutivo de Adrián Barbón apuesta por "adelgazar" la Administración autonómica. "Mejorar los servicios púbicos no casa con recortar gastos y personal", subrayó Hernández, quien espera que Cofiño. Se mostró rotundamente contraria a que se siga aplicando "el truco de privatizar", porque a su juicio no supone ahorro, sino que el dinero "vaya a empresas privadas y peores condiciones laborales y salariales para los trabajadores".

Otros aspectos a solucionar son, según CC OO, la elevada interinidad mediante la convocatoria de ofertas de empleo público; la brecha salarial, "cada vez más grande y por encima de lo tolerable" entre quienes más y quienes menos ganan; y la no aplicación del plan de igualdad.

Sergio Fernández, presidente de CSIF Asturias, salió "muy contento" de la reunión con Cofiño. Advirtió en el Vicepresidente "verdadera voluntad de negociar" y resaltó la coincidencia en el objetivo final: "Una Administración más eficiente, más eficaz, no más cara, más directa y transparente, que los ciudadanos vean que les da calidad". Considera indispensable una nueva ley de ordenación de la función pública, pero exige que la reforma empiece ya: "No el último día de la legislatura". En este sentido indicó que 2021 tiene que ser "el año clave". Señaló que el gasto provocado por la pandemia de coronavirus, que ha "descuadrado" los presupuestos autonómicos no debe ser excusa, pues se pueden impulsar cambios "a coste cero", como una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) o la convocatoria de concursos, que deben estar "encima de la mesa ya".

CSIF concederá a Cofiño "cien días de gracia" antes de volver a reivindicar la solución de los "problemas endémicos" de la Administración asturiana: la elevada tasa de interinidad, la ausencia de concurso de traslados y una RPT actualizada y la destitución de los que denominó "jefes intermedios imposibilistas, que a todo dicen no".