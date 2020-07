Los excluidos de la reapertura levantan la voz

Los familiares de mayores beneficiarios de los servicios de centros de día adscritos a residencias, como la del Nodo de Avilés, no entienden la distinción establecida por el Principado según la cual unas dependencias abrirán de nuevo y otras no. En este sentido, han presentado varios escritos pidiendo explicaciones pero de momento, según dicen, no han tenido contestación. "La situación empieza a ser dramática; tenemos trabajo, hijos, nietos en algunos casos y nuestros familiares dependientes necesitan cuidados especializados y continuados", argumentan.

Con una capacidad para 28 personas, "el centro no solo es una ayuda a la conciliación familiar, sino que también reporta beneficios a los ancianos porque en sus instalaciones socializan y reciben la atención pernitente de los profesionales", razona Alicia González, quejosa con los criterios de la Consejería.