Rescatan a un perro en los Picos de Europa que sufrió un golpe de calor y le fallaban las patas

Los Bomberos de Cangas de Onís llevaron a cabo el viernes una evacuación de lo más peculiar. El equipo tuvo que rescatar a un perro que, tras un golpe de calor, le fallaban las piernas y no podía caminar más. Ocurrió en la zona de Ario hacia el Lago de La Ercina, en la vertiente asturiana del parque nacional de los Picos de Europa.

Los dueños del animal llamaron al 112 para informar de la incidencia con su perro y hasta allí se desplazó el equipo de Bomberos de Asturias con base en Cangas de Onís. Portearon al can, de unos 50 kilos, durante cuatro kilómetros, hasta el parking del Lago. La intervención finalizó a las once y media de la noche del viernes.



Reivindicación



Esta intervención ha puesto en entredicho la situación de los rescatadores, que reclaman más medios para llevar a cabo su trabajo. "Nosotros, por supuesto, estamos para resolver esas emergencias. Pero, lo que no entiendo, y pido el apoyo de la gente, es que un servicio de emergencias envíe personal con una indumentaria no válida para el movimiento en montaña. Esa vestimenta que aparece en las fotos es ropa de faena para intervenciones de otro tipo (pantalón de nomex y camiseta de algodón, botas de incendios forestales, etc.). Alguien debería ponerse colorado en la Administración cuando tiene a personal desarrollando ese tipo de servicios sin el material adecuado. En fin, es lo que hay", denunció uno de los bomberos cangueses.