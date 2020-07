Asturias controla una media de 9 contactos estrechos por cada contagio de coronavirus declarado

El presidente regional, Adrián Barbón, se ha referido hoy a la situación que se vive en la región en relación a la pandemia de coronavirus y ha asegurado que "la respuesta asturiana" está permitiendo reforzar aquella "autoestima" a la que apeló en su discurso de investidura. "Que nuestra autoestima nos sirva para seguir adelante mirando hacia el futuro", comentó Barbón en una convocatoria de repaso al año de gobierno, pero que se centró en buena parte en la situación del covid-19 en Asturias.

Respecto al momento actual de contagio, Barbón comentó el alivio que supone que todos los casos declarados estén controlados sin que pueda hablarse de que en Asturias haya un contagio comunitario. "En principio, y aunque estas cosas cambian de día en día, los casos declarados son casi todos importados" y la traza de contactos estaría bien definida. Barbón recordó que la región tiene 37 personas en el equipo de vigilancia epidemiológica, todos ellos sanitarios, a mayores del equipo de la propia Consejería, y recalcó que "también forman parte de ese grupo de vigilancia la red de Atención Primaria, algo que no ocurre en otras comunidades". También concretó que en Asturias por cada caso declarado, y en los últimos diez días se llevan diez determinaciones positivas, hay una media de 8,6 contactos estrechos a los que también se les hace seguimiento.

El presidente, respecto a la medida de llevar la mascarilla obligatoria en la región, señaló que se ha visto necesaria y se ve que es productiva, aunque hizo un llamamiento a la gente joven "que cree que la enfermedad no va con ellos", para que no se conviertan en transmisores y en un peligro "para todos los güelitos y güelitas".

Al respecto de las sanciones que se están aplicando por no llevar mascarilla, Barbón afirmó que "las medidas cuando se imponen hay que cumplirlas, por eso reitero a los Ayuntamientos que sancionen a las personas que ponen en peligro al conjunto de la sociedad. Sé que la mascarilla es molesta y yo mismo preferiría no andar con ella por la calle, pero hasta que no encontremos vacuna no tenemos más que esta medida, que es eficaz. Con esta vacuna que es la mascarilla impedimos que el nivel de contagios se disparen un 40 o un 50% más".

Barbón fue claro: "Yo, si fuera Alcalde, no sería nada permisivo con quien no lleva mascarilla. Para la economía de los municipios lo sensato y responsable es controlar la expansión del virus. Estamos chequeando la situación pero reitero la exigencia y el deber de cumplimiento. Hay que sancionar a los que incumplan porque por contundente que sea la sanción es una contención que se pone a este virus".