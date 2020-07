Asturias controla una media de 9 contactos estrechos por cada contagio de coronavirus declarado

El presidente regional, Adrián Barbón, se ha referido hoy a la situación que se vive en la región en relación a la pandemia de coronavirus y ha asegurado que "la respuesta asturiana" está permitiendo reforzar aquella "autoestima" a la que apeló en su discurso de investidura. "Que nuestra autoestima nos sirva para seguir adelante mirando hacia el futuro", comentó Barbón en una convocatoria de repaso al año de gobierno, pero que se centró en buena parte en la situación del covid-19 en Asturias.

Respecto al momento actual de contagio, Barbón comentó el alivio que supone que todos los casos declarados estén controlados sin que pueda hablarse de que en Asturias haya un contagio comunitario. "En principio, y aunque estas cosas cambian de día en día, los casos declarados son casi todos importados" y la traza de contactos estaría bien definida. Barbón recordó que la región tiene 37 personas en el equipo de vigilancia epidemiológica, todos ellos sanitarios, a mayores del equipo de la propia Consejería, y recalcó que "también forman parte de ese grupo de vigilancia la red de Atención Primaria, algo que no ocurre en otras comunidades". También concretó que en Asturias por cada caso declarado, y en los últimos diez días se llevan diez determinaciones positivas, hay una media de 8,6 contactos estrechos a los que también se les hace seguimiento. En la actualidad, son 60 las personas en observación y bajo vigilancia en Asturias por haber estado en contacto con los casos declarados positivos, detalló el presidente del presidente del Principado en la rueda de prensa que convocó para hacer balance de su primer año como presidente del Principado.

El presidente, respecto a la medida de llevar la mascarilla obligatoria en la región, señaló que se ha visto necesaria y se ve que es productiva, aunque hizo un llamamiento a la gente joven "que cree que la enfermedad no va con ellos", para que no se conviertan en transmisores y en un peligro "para todos los güelitos y güelitas".

Al respecto de las sanciones que se están aplicando por no llevar mascarilla, Barbón afirmó que "las medidas cuando se imponen hay que cumplirlas, por eso reitero a los Ayuntamientos que sancionen a las personas que ponen en peligro al conjunto de la sociedad. Sé que la mascarilla es molesta y yo mismo preferiría no andar con ella por la calle, pero hasta que no encontremos vacuna no tenemos más que esta medida, que es eficaz. Con esta vacuna que es la mascarilla impedimos que el nivel de contagios se disparen un 40 o un 50% más".

Barbón fue claro: "Yo, si fuera Alcalde, no sería nada permisivo con quien no lleva mascarilla. Para la economía de los municipios lo sensato y responsable es controlar la expansión del virus. Estamos chequeando la situación pero reitero la exigencia y el deber de cumplimiento. Hay que sancionar a los que incumplan porque por contundente que sea la sanción es una contención que se pone a este virus".

También fue contundente cuando aseguró que "Asturias es ahora mismo una comunidad en la que en 24 horas se diagnostica y se hace la trazabilidad de un caso positivo de covid-19 pero si no fuera así y hubiera contagio más masivo no tendría dudas en aplicar las medidas que fueran necesarias para evitar males mayores. Y los males mayores son un segundo confinamiento. Así que no dudaré en determinar confinamientos parciales si llega el caso".

El presidente regional también fue crítico con algunas posturas "incoherentes" en la política nacional, que tienen más que ver con "la política tóxica" que con la unidad frente al coronavirus. Así, comentó que "aquellas comunidades que más criticaron el estado de alarma ahora critican lo contrario", y "aquellas a las que más oí reclamar la mascarilla obligatoria al Gobierno de España, ahora que pueden ponerla en sus territorios no lo hacen. Hay mucha incongruencia", dijo en clara alusión a los responsables políticos de la Comunidad de Madrid, la única de España junto a Canarias donde aún no es obligatorio llevar mascarilla en la vía pública, independientemente de que se pueda guardar o no la distancia de seguridad.

Barbón admitió que cunado tomó posesión, hace hoy un año, "pensé en muchas personas y en muchas cosas, pero nunca imaginé que tuviera que vivir algo así" para añadir que la crisis sanitaria del covid-19 "es un punto de inflexión en esta legislatura. Me ha cambiado y ha obligado a cambiar el Gobierno". El presidente del Principado apeló al diálogo de cara a la negociación del Presupuesto del próximo año tras admitir que "aun se desconoce el escenario de ingresos" y reconoció la relevancia que tiene para Asturias la negociación que se ventila en Bruselas sobre el fondo de recuperación pero lanzó un mensaje crítico a los gobiernos europeos mas reticentes: "No son países frugales, son países que no tienen espiítu europeista (...) Por supuesto que esos fondos son importantes pero lo que está en juego es que los ciudadanos empiecen e plantearse para qué sirve la Unión Europea".