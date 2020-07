Un exedil llanisco asume 7 años de inhabilitación para evitar el juicio

Emilio Carrera asume siete años de inhabilitación por prevaricación. El exedil socialista de Llanes explica por qué tomó esta decisión: "No es fácil de asumir la culpabilidad, pero me declaro culpable para no tener que pasar por un largo juicio cuyo resultado pienso que hubiera sido el mismo. Lo hice por comodidad para mí". El exedil socialista llanisco cumplirá en los próximos días 62 años y tiene asumido que su etapa política está más que agotada. Carrera aceptó ayer la pena de siete años en los que no podrá desempeñar ningún empleo o cargo público. "Mi etapa política fue una experiencia de la que no me arrepiento en absoluto, pero no pienso volver a la vida pública ni dentro de siete años ni de catorce. Ahora me voy a dedicar a disfrutar de la familia, de mis hobbies y mi negocio, que en tres años cumple 100 años", argumenta.

Los hechos por los que tendrá que cumplir la pena de siete años de inhabilitación especial para cargo o empleo público se basan en que reconoce que cometió un delito de prevaricación al nombrar a dos auxiliares de Policía Local de Llanes en junio de 2012, cuando Carrera ocupaba el cargo de concejal delegado de Personal en el Ayuntamiento de Llanes. No obstante, Carrera matiza ciertas cuestiones en relación con este asunto: "Los dos policías que se nombraron ya habían sido auxiliares de Policía en veranos anteriores en el concejo de Llanes, y en más de un verano. No eran personas sin formación, como dicen", esgrime. Carrera también incide en otra cuestión que motiva su inhabilitación. "La bolsa de empleo de la que aducen que se podía haber contratado estaba caducada", añade.

Este asunto llegó a manos de los tribunales en 2015, año en que el PSOE perdió la Alcaldía del Ayuntamiento de Llanes. Entonces, el nuevo equipo de gobierno, en manos del partido Vecinos x Llanes, denunció al exedil, que por resolución de 29 de junio de 2012, en el ejercicio de su función de concejal de Personal, nombró funcionarios interinos del subgrupo C2 a dos personas para ocupar sendos puestos de auxiliar de Policía Local durante el periodo comprendido entre el 2 de julio y el 10 de septiembre de 2012. La contratación de esos dos auxiliares de Policía Local se hizo al margen de la bolsa de empleo que se había creado en 2010 y sin hacer un llamamiento a las cinco personas que estaban registradas en ellas para llevar a cabo el proceso selectivo. La tesis de la Fiscalía se basaba en que Carrera había vulnerado los principios de igualdad, mérito y capacidad y no había efectuado comprobación alguna sobre la concurrencia en los elegidos de los requisitos y formación adecuados para el ejercicio de la función que debían desempeñar.

No obstante, en este sentido, Carrera apunta que los agentes sí que contaban con tal formación, por su ocupación como auxiliares de Policía Local otros veranos. Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de prevaricación. Carrera iba a ser juzgado ayer en la sala de lo Penal número 3 de Oviedo pero la vista quedó suspendida porque el acusado reconoció los hechos para con esta decisión zanjar el asunto después de cinco años.