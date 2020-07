Los profesores salen a la calle para pedir más recursos y que rebajen ratios para septiembre

Más de 200 docentes protestaron esta mañana, a las puertas de la Consejería de Educación, para exigir más recursos y ratios más bajas para el próximo curso. A la protesta, convocada por CC OO, asistieron muchos afectados por la convocatoria de ayer de interinos. En el primer llamamiento –el segundo se prevé que salga una vez iniciado el curso, el 15 de septiembre– hay un recorte de 82 plazas de maestro de Pedagogía Terapéutica y de 69 de Audición y Lenguaje con respecto al año pasado. "Se han quedado fuera, por un criterio económico, cientos de compañeros de ambas especialidades y casi cien de los conservatorios", alertó Borja Llorente, secretario general de Enseñanza de CC OO.

"Se les llena la boca con la palabra inclusión y luego el alumnado con necesidades especiales es el que recibe los primeros recortes", criticaron Laura Cavielles y Lidia González, profesoras de Pedagogía Terapéutica, y Ana Belén González, de Audición y Lenguaje, durante la protesta. Los docentes de conservatorios, como Isabel Blanco, pidieron que se "revise" su ausencia en las listas para que salgan las plazas "durante esta semana o la que viene". "Sino se verán afectados cientos de alumnos. Por ejemplo, los que acceden por primera vez y se les enseña los instrumentos y se les aconseja. Toda esa organización no podrá hacerse", manifestó.

Su indignación es compartida en todas las etapas y en todas las especialidades. "Es una vergüenza y un riesgo para la sociedad que permitan ratios de 33 alumnos en Bachillerato. Soy una persona de riesgo y tengo a una dependiente de 80 años en casa. Esto es más una cuestión de voluntad política y de dinero", opinó Lucía Montejos, profesora interina de Geografía e Historia. "Afrontamos un curso con la necesidad de bajar ratios y atender la diversidad mejor y nos encontramos con lo contrario", señaló Eduardo Fernández, profesor en el IES Juan de Villanueva, de Pola de Siero.

Inma Miranda, interina de Pedadogía Terapéutica, indicó que "la política de inclusión está agotada", porque no habrá profesores suficientes para atender a los alumnos, mientras que Marta Alonso, profesora de Primaria en el colegio de Olloniego, advirtió que la planificación de septiembre "supone un riesgo no solo para docentes, sino para toda la sociedad". "Necesitamos más recursos y más apoyo. ¿Qué profesorado se va a encargar de que los niños se laven las manos, que guarden la distancia en los pasillos, que suban y bajen las escaleras correctamente?", añadió. "Iban bien los tiros a nivel nacional, pero los criterios economicistas de las comunidades llevaron a no priorizar la seguridad. Vamos a empezar el curso igual que lo acabamos", apuntó Alejandro López, maestro en el colegio Gervasio Ramos de Sama de Langreo.

El secretario general de Enseñanza de CC OO, Borja Llorente, anunció que "si todo sigue así", habrá "paros parciales" e incluso la convocatoria de una "huelga general" en septiembre. "Buscaremos el apoyo de otras organizaciones para hacer movilizaciones conjuntas, porque la salud de 150.000 personas está en juego", concluyó.