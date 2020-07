"En el artista del Paleolítico me imagino una aventura solitaria y hasta temerosa"

- ¿El que sabía pintar, y pintar bien, en las paredes de las cuevas, disfrutaría de liderazgo?

-Es muy posible que hubiera una connotación social que venía dada por la capacidad de hacer partícipes a los demás de lo que para ti es importante. Pero probablemente no más que el que era muy hábil cazando ciervos.

Melquiades Álvarez (Gijón, 1956) es artista plástico que se pone pocos límites. Dibujante, pintor, grabador, escultor... lleva décadas convertido en una de las referencias indispensables en eso que se da en llamar el arte contemporáneo asturiano. Analiza la naturaleza desde la "atención emotiva", y últimamente, quizá porque la experiencia le ha premiado con un mayor descaro para esa observación, se atreve con el reto de observar a los humanos. En 2015 salió su poemario "La vida quieta" y ahora prologa "El Pindal, la cueva del mamut", el segundo libro de la colección de LA NUEVA ESPAÑA "El legado del arte rupestre asturiano".

- Ante el bisonte perfecto ¿existiría la vanidad del artista hace veinte mil años?

-En la Historia del arte no creo que nadie haya hecho nada salvo por pura satisfacción personal. Comunicamos nuestros pequeños logros como artistas, pero no solo por vanidad. ¿La tendrían en el Paleolítico? Pues seguro que sí, humanamente no somos tan distintos, reaccionamos ante las mismas pulsiones, y una de esas pulsiones -y muy intensa- es la vanidad. Queremos ser queridos.

- Y ser admirados.

-Algunos, también. Pero a esos los tengo un poco más distantes.

- ¿Los artistas de El Pindal pintaban y grababan por necesidad?

-Por necesidad espiritual, que parte de una afirmación: yo sé hacer esto, y yo sé además comunicar algo que entendemos todos. No hay mayor nexo de unión entre el grupo.

- Y se van a crear a lo más profundo de la cueva.

-Eso es. Ponen distancia con el exterior, y ahí comienza el juego de recrear algo que está ahí afuera pero que él en esos momentos no puede ver. Hay algo parecido a un confinamiento como el que nuestra sociedad acaba de pasar. Durante estos meses, desde mi casa veía lugares por la ventana que de alguna forma me estaban llamando. Lugares que desde el interior yo podía recrear. Me sentí un poco el hombre de las cavernas.

- Nosotros tenemos millones de imágenes en nuestra mente. Podemos pintar una mesa reproduciendo las reproducciones que otros hicieron de esa mesa. Pero en la cueva no.

-Es cierto que alguien tuvo que empezar, pero la capacidad retentiva de nuestra mente es inmensa, somos un gigantesco ordenador. A veces ese inicio se produce por accidente y, en todo caso, la actividad artística siempre es una interpretación personal de algo. La cultura es el contraste entre lo recibido y lo observado; heredas cultura, adquieres pautas, copias y observas. Al final nuestra forma de mirar el mundo está condicionada por los que nos enseñaron a mirar, y yo creo que los artistas, por encima del tiempo, tendemos con nuestra obra a contribuir a esa enseñanza. El arte no es un ejercicio de onanismo.

- Algo sorprendente en el arte parietal: parece no existir dudas.

-Pero seguro que los artistas magdalenienses no escapaban al factor sorpresa. Cada signo, cada animal representado es un mundo. El arte está lleno de elementos descontrolados que marcan el trabajo del artista. Esos elementos ponen a prueba tu soberbia; y si tienes humildad, escuchas. Hay que acostumbrarse a ceder, y sobre todo no entender esa cesión como algo frustrante. Al contrario.

- Aceptar el fracaso.

-Es que el fracaso también tiene su belleza, y en modo alguno estoy frivolizando.

- Los artistas paleolíticos, tan buenos reproduciendo zoomorfos, y tan descuidados a la hora de representar humanos. ¿Tiene alguna teo ría como creador?

-Cuando vemos esas figuras humanas pobres, esquemáticas o parciales hay que preguntarse qué significaba para ellos "lo otro" y qué significado daban a sí mismos. Qué sentimientos tenían respecto a su propia especie. Quizá sea una cuestión cronológica, la concepción del "yo" se desarrolla con el tiempo hasta convertir al ser humano en el eje central de la representación artística como ocurre ahora.

- Por simplificar, les interesaba poco el "retrato".

-La Naturaleza se deja observar, pero con los seres humanos hay una doble resistencia. Está la obvia, la del que es observado, pero también está la del observador, que debe evitar una invasión en el otro. La observación tiene que ser sutil, que no condicione. Si alguien posa, el retrato pierde.

- Le transmito una imagen: el artista del Paleolítico pintando y un montón de niños a su lado viendo cómo lo hace.

-Yo más bien me imagino una aventura solitaria y hasta temerosa, donde también existiría el horror vacui, el miedo que hoy tenemos al lienzo o al papel en blanco.

- Viaje en el tiempo y métase en la cueva. Y elija una pregunta al artista de hace 15.000 años.

-Imposible. Me quedaría en silencio, un poco pasmao. Y con mucho respeto. Cuando los artistas trabajan no es el momento de hacer preguntas. Tú pinta, que yo miro. Supongo que nos intercambiaríamos una mirada cómplice y, de alguna forma, asistiríamos al nacimiento del primer espectador.

- El Pindal, cueva hermosa.

-Muchísimo. La localización es impresionante, un paisaje que estimula la imaginación, los acantilados, las ruinas del monasterio. A veces llegas a un lugar que se convierte en una suma de magias, y dices: aquí quisiera quedarme. Y el yacimiento en sí, comenzando por su entrada, es una preciosidad.

- El entorno habrá influido en el arte.

-Sin duda. Los factores ambientales, las imágenes y los sonidos, son decisivos. Es lo que nos mueve a indagar. Captamos un montón de cosas antes de que lo haga nuestra propia racionalidad. Supongo que hay una palabra que explica todo esto: intuición.