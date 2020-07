Biden y Obama reactivan la campaña electoral con un vídeo sobre la gestión de la pandemia por parte de Trump

El ex vicepresidente y precandidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y el ex presidente Barack Obama han mantenido una "conversación socialmente distanciada" sobre lo que consideran una mala gestión de la pandemia de coronavirus por parte del actual mandatario, Donald Trump, en un vídeo que se enmarca en la campaña electoral de Estados Unidos. "¿Puedes imaginarte siendo presidente y diciendo: 'No es mi responsabilidad, no asumo ninguna responsabilidad?'", plantea Biden a Obama, que le responde taxativo: "Esas palabras no habrían salido de nuestras bocas cuando estábamos en el cargo".