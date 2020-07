El Principado recula: habrá fondos extra para la enseñanza concertada

El Principado recula y promete fondos extra también para la enseñanza concertada. La consejera de Educación, Carmen Suárez, aseguró ayer que su departamento "no dejará apartada" a la red no pública, pese a haberla excluido en un principio de las ayudas frente al covid-19. A mediados de mes, el vicepresidente, Juan Cofiño, afirmó en una rueda de prensa, en la que se presentó la "hoja de ruta" para el próximo curso, que el Gobierno reforzaría con 30 millones de euros "solo" a la escuela pública. Esa "discriminación" desató la ira de directores, profesores y padres, que se unieron esta misma semana en una plataforma y que amenazaron con salir a la calle e, incluso, llegar a los tribunales. Su protesta pública ha surtido efecto.

"La prioridad de este Gobierno es la educación pública, pero eso no significa que se deje abandonada a la concertada. Y no se le va a dejar apartada", insistió la Consejera, en respuesta a una pregunta realizada por el portavoz de Foro en la Junta General del Principado, Adrián Pumares. El forista quiso exprimir el escueto "sí" con el que la titular de Educación contestó previamente al diputado de Foro, Ignacio Blanco, sobre si la concertada recibiría ayudas. Su respuesta afirmativa causó "sorpresa" en la oposición, después de haber llegado a defender incluso el Presidente, Adrián Barbón, que el fondo -de 30 millones de euros- "no cubre ni a la pública".

Fuentes del Gobierno indican sin embargo que el criterio no ha cambiado: sigue siendo "priorizar a la educación pública" en las ayudas. De hecho, explican, en el real decreto del Ministerio de Educación, en el que se incluyen los 2.000 millones del fondo covid-19, se habla exclusivamente de educación, sin referirse a una modalidad concreta: pública o concertada. Además, añaden, la enmienda de esta semana hace referencia a combatir la brecha educativa y a los centros que atienden al alumnado con situación de vulnerabilidad.

"Estamos estudiando la propuesta de la concertada, que creemos que es razonada, y vamos por el buen camino. Tenemos una total voluntad de negociar", abundó ayer la Consejera, que no concretó todavía la cuantía de las ayudas, pues las negociaciones están abierta. Lo que sí aclaró Suárez es que los criterios de la concertada para la vuelta al cole serán "como los de la pública".