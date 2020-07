Los profesores cargan contra Educación: "Nadie ha atacado más el prestigio y la labor docente que la Consejería"

ANPE, el sindicato docente mayoritario en la enseñanza pública, exigió hoy a la consejera de Educación "la inmediata rectificación pública" de sus declaraciones en la Junta General del Principado. Carmen Suárez acusó a los profesores de falta de comprensión, porque, dijo, "se les ha explicado en un correcto castellano" las instrucciones para el próximo curso escolar. Con estas palabras, que suavizó al final de su intervención en la comisión de estudio de la gestión de la crisis sanitaria respondió a las duras críticas que, a lo largo de la semana, vertieron contra su equipo sindicatos, directores y asociaciones de padres. Las "injustas palabras" de la titular de Educación, dice ANPE, "no hacen honor al compromiso y trabajo de equipos directivos y docentes, y que no están a la altura de la formación académica de estos profesionales, cuya plantilla de 12.000 personas agrupa a doctores, licenciados, graduados, masters, plurilingües, etc".

Este episodio, argumentan los docentes, "no es una excepción: se suma a otros anteriores, en los que se ha denostado al profesorado asturiano". "Nadie ha atacado más el prestigio y la labor docente que la propia consejería de Educación: no avanzar materia, evaluar sólo en positivo, la repetición debe ser la excepción y la promoción la norma, modificar programaciones, criterios de evaluación, que nadie se quede atrás, que no se perjudique al alumnado, la metodología usada por el profesorado no fue la adecuada€ Son manifestaciones que lamentablemente hemos tenido que escuchar y leer", manifiestan.

A juicio de ANPE, Carmen Suárez tendría que haber acudido el viernes a la Junta General a "hacer lo contrario de lo que ha hecho". Es decir, "reconocer el desempeño profesional de la plantilla de docentes de Asturias, quienes han sostenido el sistema educativo asturiano en tiempos de covid19 por su propia iniciativa, compromiso y medios, sin ayuda de la Consejería, que ha reaccionado tarde y mal ante los acontecimientos, cargando toda responsabilidad sobre el profesorado, modelo que se está reproduciendo con el inicio de curso".

En el caso de no producirse una rectificación pública "satisfactoria", "sin trucos ni palabrería artificiosa", ANPE considera que "Carmen Suárez está inhabilitada para seguir un minuto más al frente de la Consejería de Educación del Principado", rematan en una nota de prensa.