Adrián Barbón: "La situación se parece a la previa al estado de alarma"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, envió ayer un mensaje a todos los asturianos a través de las redes sociales en el que advierte del riesgo de la expansión del virus en Asturias: "La situación empieza a parecerse mucho a los días previos a la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo. Aún estamos a tiempo de frenarlo y evitar un nuevo confinamiento, pero, repito, depende de cada uno de nosotros. Usa la mascarilla, mantén la distancia de seguridad, refuerza la higiene de manos. No asistas a actividades ni lugares que puedan suponer un riesgo. Cuida tu salud y cuidaremos así la de todos y todas. (...) Prevenir antes que lamentar es nuestra máxima. Aún estamos a tiempo de reaccionar. Asturias ya no está libre de coronavirus pero podemos frenar su expansión. No arriesgues. Protege Asturias".