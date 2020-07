Barbón no descarta establecer confinamientos parciales en Asturias si empeora el brote de Oviedo

El brote de coronavirus detectado ayer en una cervecería de Oviedo, en el que ya hay confirmados cuatro positivos, ha llevado ya a más de 650 clientes y personas relacionadas con ese bar a pedir la realización de pruebas PCR que, según el presidente del Principado, Adrián Barbón, van a practicarse por centenares porque esta es la única forma de aislar el foco.

"Es una respuesta contundente", ha subrayado el presidente asturiano momentos antes de asistir en la catedral de Oviedo a una eucaristía en memoria de las víctimas de esta pandemia, ceremonia que también ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, y del alcalde de la capital, Alfredo Canteli.

Tras hacer un llamamiento a la ciudadanía para que todos los que hayan pasado por la cervecería Urban's, en La Corredoria, desde el 13 de julio, se pongan en contacto con algunos de los tres números de teléfono habilitados para controlar la covid, Barbón ha reconocido que habrá que hacer cientos de pruebas a la clientela porque esa es la única forma de aislar el virus.

Hasta esta mañana ya se habían realizado 306 pruebas PCR, de las que una dio positivo -un contacto muy estrecho con uno de los dos empleados del bar contagiados- y a lo largo de la jornada se realizarán otras 150, a las que habrá que sumar 200 más que ya han pedido que se les haga el test y muchas otras más que lo solicitarán en las próximas horas.

"Es una situación dura y muy compleja porque es un bar y por tanto hay mucho tránsito de personas", ha incidido el jefe del Ejecutivo asturiano tras destacar la "necesidad imperiosa de no bajar la guardia, porque el coronavirus no se ha ido, está aquí".

Tras reconocer "la dificultad del momento" y que se venía trabajando con la hipótesis de que apareciesen más rebrotes -el anterior fue el 14 de julio en el occidente de la región-, ha recordado que Asturias fue la primera comunidad autónoma en no tener contagios durante 25 días y la última en detectar focos de contagio, así como que siempre se ha actuado con contundencia para frenar la pandemia.

Claridad en la respuesta, sinceridad y anticipación son los tres aspectos destacados en la respuesta asturiana a esta crisis sanitaria, según Barbón, que ha vuelto a asegurar que se tomarán cuantas medidas sean necesarias para frenar el avance del virus.

El Gobierno asturiano decretó la obligatoriedad de llevar mascarilla hace dos semanas, prohibió el viernes los botellones en cualquier espacio y advirtió a los hosteleros que limitaría el horario de sus locales si no se comprometían con las normas de seguridad

"No tengan duda de que si se ve que el ocio nocturno es uno de los elementos de máximo riesgo se tomarán medidas más contundentes", ha afirmado el dirigente asturiano, que considera que aún es pronto como para hablar de transmisión comunitaria en la región.

No obstante, llegado el caso, ha afirmado que no dudaría en establecer confinamientos parciales de la población. "El coronavirus no se ha ido. Parecía que lo teníamos todo controlado, pero sabíamos que no era así y que el virus seguía entre nosotros (...). Ya lo tenemos aquí, es evidente, pero tomaremos las decisiones que haya que tomar, por duras que sean, porque el Gobierno del Principado, como ha demostrado hasta ahora, tomará las medidas que sean necesarias por duras que sean", ha añadido.

La Consejería de Salud del Principado confirmó ayer un rebrote de coronavirus en una cervecería situada en La Corredoria, en Oviedo, después de que dos empleados y un cliente habitual diesen positivo en las pruebas PCR que se llevaron a cabo de madrugada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Asturias se mantiene como la comunidad autónoma con menor tasa de contagios por cada cien mil habitantes ya que, desde que el pasado 7 de julio se pusiese fin a una racha de 25 días sin detectarse ningún positivo, se han confirmado 25 casos, 18 de ellos en la última semana.