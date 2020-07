Ciudadanos pide buscar fondos europeos para recuperar la Ciudad Vacacional de Perlora

La portavoz de Ciudadanos en la Junta, Laura Pérez Macho, ha planteado hoy al Gobierno del Principado que analice si la recuperación de la antigua Ciudad de Vacaciones de Perlora puede ser susceptible de optar a alguna de las líneas de financiación europea ahora que los fondos provenientes de la UE abren un amplio abanico de posibilidades entre los que podría ser factible un proyecto de turismo sostenible que fuera referente en el Norte de España.

"El Ejecutivo asturiano no puede dejar caer definitivamente a Perlora, afectada ya por una situación de deterioro que no admite más demora. Sabemos que estos son tiempos complicados para hacer frente a una inversión como la que habría que realizar aquí y que si no se ha hecho hasta ahora, mal la va a poder acometer la Administración por sí sola. Pero podría haber una oportunidad en la financiación europea que viene y el Principado debe valorar si es factible diseñar un proyecto que opte a una o varias de esas líneas de financiación para recuperar este complejo. Únicamente le pedimos que lo valoren, que vean si existen posibilidades", explicó Pérez Macho, que visitó las instalaciones de la antigua Ciudad de Vacaciones después de reunirse con responsables vecinales.

Pérez Macho mencionó que es posible plantear iniciativas de colaboración pública privada para un proyecto cuyo estilo de gestión y construcción esté basado en el respeto a la naturaleza y al medio ambiente, de turismo familiar e interior en la etapa que se abre a partir de la crisis sanitaria de la COVID-19, que modificará el comportamiento y la exigencia de los turistas en cuanto a destinos seguros y entornos saludables.

La diputada se refirió al hecho de que los eurodiputados asturianos, así como altos funcionarios de la UE con vinculaciones con Asturias, han señalado recientemente que va a haber dinero, por ejemplo, para renovar edificios y hacerlos más verdes y sostenibles, una línea en la que podría encajar la recuperación de las edificaciones del complejo. Se refirió asimismo a que también se está planteando que una de las fortalezas de nuestra comunidad a la hora de competir por esta financiación puede ser el turismo verde, sostenible y ecológico, donde Asturias puede tener muchas oportunidades.

"Creemos que puede haber cabida en esos fondos para recuperar y redirigir el proyecto de esta Ciudad de Vacaciones hacia un modelo de turismo totalmente sostenible, en la dirección que marca Europa, y poniendo en marcha una iniciativa generadora de empleo y creadora de riqueza para esta zona y para el conjunto de Asturias, que añadiría un nuevo referente turístico desde el punto de vista de la sostenibilidad", añadió la parlamentaria.



Cumplir el programa electoral



Por su parte, el coordinador del Grupo Local de Ciudadanos Carreño, Paco Cubiella, destacó que impulsar la recuperación de este complejo fue una de las principales líneas del programa electoral con el que la formación concurrió a las elecciones municipales y que trabajar para lograrlo es objetivo prioritario a través de la colaboración con los vecinos y de la tarea que también puede desarrollarse en coordinación con el grupo parlamentario en la Junta General del Principado.

"Ciudadanos concurrió con un programa en el que esta era una cuestión muy importante y queremos trabajar para cumplirlo. Aunque no estemos sentados en el Ayuntamiento, hay medidas como esta que se puedan llevar a la Junta General del Principado a través del grupo parlamentario. Como esta y como otras en diversas materias, como infraestructuras, turismo, economía, de empresa, para que Carreño pueda mejorar y para que pueda ir hacia adelante, que es lo que nos interesa a todos los vecinos", explicó Cubiella.