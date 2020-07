El Principado refuerza los Juzgados con 15 funcionarios y el TSJA pide 3 magistrados

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús Chamorro, solicitó ayer tres jueces de refuerzo para tres Juzgados de lo mercantil (dos en Oviedo y uno en Gijón), aquellos en los que se prevé que pueda haber mayor carga de trabajo en los próximos meses como consecuencia de la pandemia por coronavirus. En el transcurso de una reunión con la consejera de Presidencia, Rita Camblor, y la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, se confirmó que estos Juzgados serán reforzados a partir del 1 de septiembre con doce funcionarios y tres letrados de justicia. También se planteó la posibilidad de implantar las oficinas municipales judiciales, que cuenta con la aprobación del presidente del TSJA porque "supone acercar al juez a los ciudadanos y fijar población en una región envejecida y que padece despoblamiento".

El presidente del alto tribunal asturiano señaló que a día de hoy no existe un colapso en los órganos judiciales asturianos, pero advirtió de que aún es pronto y que la situación puede cambiar dentro de unas semanas, ya que pueden aparecer "bolsas de litigiosidad" en algunos órganos judiciales. De ahí que Jesús Chamorro planteara a las representantes del Ejecutivo regional lo mismo que defendió la semana pasada en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el sentido de que el plan de refuerzo sea flexible, para tener capacidad de actuación y atender el incremento de demanda en los órganos judiciales en los que se produzca un incremento de casos.

"El plan actual solo prevé el refuerzo de funcionarios y letrados de justicia, pero no de jueces. Es necesario tenerlo en cuenta, si no desde el 1 de septiembre, sí unas semanas después, para evitar que se produzca atasco", explicó Jesús Chamorro. También se mostró favorable al teletrabajo, "pero hay que adaptarlo porque no tiene toda la operatividad que puede tener en otros sectores".

El presidente del TSJA insistió en la necesidad de seguir avanzando en la concentración de juzgados, como la Ciudad de la Justicia en Oviedo o la unificación en Langreo. Pero a la vez se mostró favorable a la creación de las oficinas municipales judiciales, "lo que permitiría una actuación más eficiente y porque el juez estaría a pie de calle, cerca del ciudadano, y a esto se suma el factor sociológico, con una orografía compleja, una población envejecida y un despoblamiento a cuyo freno podríamos contribuir". En este sentido explicó que "desde un punto de visto procesal serían como juzgados de paz pero con más funciones, lo que también generaría actividad".

La Consejera y la Viceconsejera se reunieron posteriormente con la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, a la que comunicaron la renovación de equipos informáticos (52) en la Fiscalía.

Esther Fernández, que también descartó de momento un colapso de asuntos, comunicó ayer a las representantes del Gobierno regional que un poco antes de la reunión se había producido la primera toma de posesión virtual de fiscales, un acto telemático a consecuencia de las medidas preventivas para evitar contagios de coronavirus.

El protagonista de esta peculiar estampa fue Ignacio Armesto, que juró el cargo ante un ejemplar de la Constitución española. Acompañándole estaban la propia fiscal superior del Principado y el fiscal delegado de Menores, Jorge Fernández Caldevilla. Al otro lado de la cámara había fiscales de diferentes comunidades autónomas también jurando en esta innovadora fórmula.