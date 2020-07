El zasca de Barbón a un madrileño que le acusó de llevar "la boina": "La llevamos a mucho orgullo"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, vivió ayer una jornada cuanto menos intensa en las redes sociales. El mensaje del máximo responsable del gobierno regional en el que llamaba a los turistas a respetar las normas de Asturias y a usar la mascarilla fue ampliamente contestado. "Por si queda alguna duda, allá vamos: Asturias no es la Comunidad de Madrid. En Asturias es obligatorio el uso de la mascarilla, tanto en los espacios cerrados como en las vías públicas y núcleos urbanos. Si vienes a Asturias, tienes que cumplir nuestras normas. Gracias", escribió Barbón en Twitter.



Las respuestas no tardaron en llegar. Alguna de ellas airada. "Mira Adrián, he estado en Asturias hace una semana (vivo en Madrid) y paseando por Gijón, la cantidad de gente sin mascarilla que había le hubiera puesto los pelos de punta a cualquier madrileño. Haber si te aflojas un poco la boina que te apreta mucho la cabeza", le contestó una madrileña.



Barbón no dudó en volver a responder en un mensaje con cientos de apoyos virtuales en forma de "me gustas". "La boina en Asturias la llevamos con mucho orgullo. Sólo te faltó llamar catetos a los asturianos como hizo el Vicepresidente de una Comunidad Autónoma por exigirles que pasaran por la fase 3 del plan de desescalada antes de entrar en la nueva normalidad", enfatizó.





Poco después el propio Barbón acabó matizando, al menos en parte, sus palabras asegurando que quizá se había expresado mal y que en Asturias no se expulsaba a nadie.