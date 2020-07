Denuncian al novio de una concejala del PSOE de Coaña por agredir a un edil del PP de Navia

Adolfo Gacía, concejal del PP, patrón mayor de la cofradía de pescadores Nuestra Señora de La Atalaya y también presidente de la Federación de Cofradías de Pesca de Asturias, denunció ante la Guardia Civil haber sido agredido, en plena calle y ante su esposa embarazada y su hijo pequeño, por el novio de la concejala del PSOE de Coaña Ángela Iglesias Gayol.

El suceso tuvo lugar frente al bar "La Gaviota", ubicado en el centro de Puerto de Vega el pasado sábado. Según los testigos, la edil socialista coañesa, que estaba en una mesa del bar, preguntó al popular Adolfo García "cuándo tenía pensado quitar la pancarta (que alude a la perseguida reapertura de estos centros sanitario rurales) de la entrada del consultorio periférico" de Puerto de Vega. Se da la circunstancia de que cerca de este consultorio periférico está el acceso a La Casa del Mar, el bar que regenta Ángeles Iglesias Gayol.

Al parecer, en ese momento, empezó la bronca. Según testigos, el novio de la edil socialista del PSOE se abalanzó sobre el concejal de PP y le propinó varios golpes. Adolfo García paseaba entonces con su hijo de dos años y su esposa, que fueron testigos de lo sucedido. La última está embarazada y tuvo que ser atendida por un equipo de sanitarios al sufrir un ataque de ansiedad.

En su perfil de una conocida red social Adolfo García se pregunta "¿cómo puede estar pasando esto?", en alusión a la presunta pelea. "Me han hecho mucho daño, pero una cosa debe quedarles clara: siempre he trabajado por mis vecinos y lo seguiré haciendo", asegura. El edil del PP también echa en cara a la edil (que es de Coaña) que la apertura del consultorio periférico preocupa a sus usuarios. "Las diferencias entre quien no es usuaria y quien es usuario del consultorio no sería importante si se quedara en argumentos", dice.

En el altercado tuvo que intervenir la Guardia Civil. La pareja de la concejala también denunció ante la Guardia Civil la pelea, ya que su forma de ver lo sucedido no tiene que ver con la versión del PP, según ha podido saber este diario. En todo caso, no se conoce su opinión ni versión de los hechos. Ayer, el presunto agresor y la edil socialista declinaron hacer declaraciones a este periódico. Tampoco quiso informar sobre lo sucedido ni dar su opinión el portavoz del PSOE en Coaña, Daniel Pérez. La Federación Socialista Asturiana (FSA) mantuvo asimismo silencio y no respondió a las preguntas de este diario.

La bronca cobró dimensión política tres días después. El diputado regional del PP por el Occidente Álvaro Queipo visitó ayer Puerto de Vega para reunirse con la portavoz del PP de Navia, Ana Isabel Fernández y con el edil agredido y mostrar su apoyo al último. Allí reclamó al secretario general de la Federación Socialista Asturiana y presidente del Principado, Adrián Barbón, "una condena pública".

Para el PP, la "agresión" a su edil es "fruto de un odio y radicalidad impropias de estos tiempos". Por esta razón pide responsabilidades políticas inmediatas "y la dimisión y renuncia al acta de concejala del Ayuntamiento de Coaña de la involucrada en la agresión".

"Esta concejala ha demostrado una falta de civismo y respeto a los derechos y libertades de sus vecinos y ha quedado moralmente invalidada para representar a nadie ante cualquier institución pública", dijo Queipo.

El PP lamentó que las diferencias de opiniones "no se queden en simples conversaciones" y señaló que a su parecer, "la pareja de la edil atacó violentamente a Adolfo sin que ella hiciera nada por detenerlo, provocándole importantes lesiones físicas".

"Se trata de una agresión con una motivación clarísimamente política: a Adolfo lo han agredido por ser concejal del Partido Popular", defendió Álvaro Queipo, quien también apuntó a la "excepcionalidad" del hecho denunciado en la política en el Occidente asturiano: "Aquí antes que políticos somos todos vecinos".

Por su parte, la portavoz del PP de Navia, Ana Isabel Fernández, mostró su "total rechazo y repulsa ante este tipo de actitudes violentas".