Asturias creará un observatorio contra la LGTBfobia

El Principado impulsará en los próximos meses la creación de un Observatorio contra la LGTBfobia similar al que ya opera en otras comunidades autónomas. "En Asturias no vamos a tolerar ese tipo de delitos de odio. El año pasado hubo seis agresiones de ese tipo. Y además tenemos que tener en cuenta que no todas las agresiones se denuncian. Queremos trabajar con este problema de forma coordinada y que el colectivo se sienta respaldado. Las denuncias no pueden quedar impunes", relata Clara Sierra, directora general de Juventud, Diversidad Sexual y Derechos LGTB.

Sierra se reunirá hoy con algunos de los representantes del colectivo LGTB de Asturias. Se trata de una primera toma de contacto en la que se podrá avanzar, entre otros asuntos, en la creación de ese observatorio. El Principado asegura que sólo el pasado año tuvieron lugar en Asturias seis agresiones contra miembros de este colectivo.

Precisamente mañana los padres de un menor transexual de Luanco presentarán mañana una denuncia contra el acoso que su hijo lleva meses sufriendo en su instituto.