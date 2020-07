El Toyota de Le Mans y los niños "detectives"

Delante del Toyota TS050 con el que Fernando Alonso ganó las 24 Horas de Le Mans, el piloto ovetense repitió para los Reyes la maniobra de entrada y salida del coche que los participantes en la prueba de resistencia con más solera del mundo del automovilismo deben hacer a extraordinaria velocidad cada vez que el minúsculo habitáculo cambia de ocupante. En su museo-circuito de Llanera, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 hizo de guía por su historia, del primer kart al último monoplaza, pasando por el lugar donde expone el premio "Príncipe de Asturias" que Felipe VI le entregó en 2005 en el Teatro Campoamor.

Era casi el último momento de la última visita de la ruta guiada de Felipe VI y Letizia por las diecisiete comunidades autónomas españolas: el recorrido por los coches, los monos, los cascos y los trofeos que almacena el museo y circuito Fernando Alonso de Llanera fue un rápido repaso, como corresponde, por la actividad de un equipamiento cultural que expone y enseña, o que enseña en sus dos acepciones: seguridad vial a niños pequeños y material expositivo a visitantes.

Los Reyes asistieron a una exhibición de karting en el circuito y a una clase teórica y práctica de seguridad vial para dieciocho niños de nueve y diez años. Oyeron a los alumnos preguntar a Fernando Alonso si le cuesta respetar los límites de velocidad -"no, toda la adrenalina y las ganas de competir los dejo en el circuito", respondió el piloto- o "¿qué es lo más importante que podemos hacer los niños cuando vamos de pasajeros en un coche?" "Podéis ayudar a que el conductor no se despiste, a que no utilice el móvil o se ponga el cinturón de seguridad... Hacer un poco de detectives para vuestros padres en el coche".