La hostelería exige un plan especial de ayuda y ventajas fiscales para el ocio nocturno

El sector asturiano del ocio nocturno ya sabe a qué hora tiene que cerrar, y cumple aunque las dos de la madrugada le parezca muy temprano, pero echa en falta que las autoridades les orienten también sobre las compensaciones a la restricción de horarios, sobre "qué medidas van a aplicar para que algunos de estos negocios no se vayan a la ruina" para siempre. El presidente de Otea, la patronal asturiana del turismo y la hostelería, tiene sus propias sugerencias y una propuesta de reunión "de urgencia" con la autoridad del turismo y las políticas laborales y fiscales del Principado para abordar "un plan de ayuda específico para estos negocios". José Luis Álvarez Almeida reclama exenciones y aplazamientos en el pago de impuestos y ayudas de diversa índole. Reclama que se admita la solicitud de ERTE por fuerza mayor hasta junio de 2021 para los establecimientos que decidan que no pueden seguir abiertos en las restricciones actuales que obligan a no abrir más allá de la dos de la madrugada.

Para los que permanezcan en servicio, se reclama una exención de hasta el ochenta por ciento en las cotizaciones a la Seguridad Social y además un plan de ayudas al alquiler, una moratoria en el pago de los impuestos de 2019 y 2020, una dispensa de tasas municipales o una paralización de los mínimos en los recibos de electricidad y agua y en las cuotas de los derechos de autor, que en principio van a tener que seguir siendo abonadas pese a las limitaciones en la actividad.

Se proponen además volver a plantear lo que ya fue desoído en las reuniones previas con el Principado, la extensión de la hora de cierre de las dos a las cuatro de la madrugada -porque "no puede ser que nosotros cerremos y la fiesta siga a continuación sin control"-, pero lo primero en su lista de prioridades es otro encuentro donde perfilar con la viceconsejera de Turismo y el Consejero de Industria las líneas maestras de un "plan especial" para los negocios y sus trabajadores. Porque los locales de copas "no pueden estar en las mismas condiciones que el resto de la hostelería", argumenta, porque "imponer las horas de cierre es muy fácil, y nosotros aceptamos todas las medidas que se adopten por razones sanitarias, pero estamos hablando de personas que tienen que pagar una hipoteca y seguir viviendo".

Almeida persevera en la invitación a la reunión, a que el Gobierno del Principado "se siente y veamos dónde pueden ayudar y a quién hay que reclamar las actuaciones que sean competencia de otras administraciones". "Todos estamos hablando de que Asturias es un destino seguro, y de que el turismo puede aguantar el descenso del PIB que se le avecina a la región, pero ahora falta que nos digan cómo".