"Este tipo de acuerdos suelen quedar en nada"

"Partimos de la base de que el anterior acuerdo de concertación, más ambicioso incluso que este, no llegó a cumplirse. Así que no comprendemos la necesidad de los gobiernos, participando en esta teatralización de un acuerdo que suele materializarse posteriormente en nada. Además, la concertación con el Gobierno no existe. No entendemos que la FADE y algunos sindicatos , ya que solo están los afines a PSOE e IU, sigan prestándose a ello porque cuando el gobierno quiere, sube el Salario Mínimo saltándose los acuerdos con patronal y sindicatos o cuando prohíbe los despidos. Finalmente, seguimos sin ver partidas de inversión y sí más gasto corriente. Y todo puede ser papel mojado si los presupuestos sobre los que debe sostenerse no son aprobados.