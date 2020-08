Un vecino de Navia entrega 520 euros que encontró en dos sobres en una calle de Oviedo

Paseaba por una calle de Oviedo cuando encontró en el suelo dos sobres de dinero y gracias a las numerosas gestiones realizadas por los agentes de la Policía de Gijón, en cuya comisaría entregó el hallazgo, el propietario acaba de recuperar el dinero perdido.

Ocurrió hace unos días y los agentes de la Policía Nacional informaban hoy de que han localizado a la persona que había perdido dos sobres con 520 euros en una calle de Oviedo. Fue un vecino de Navia quien los había hallado en una calle en la capital del Principado próxima al campus de El Cristo y ante la imposibilidad de localizar a su propietario entre vecinos y comerciantes de la zona, hizo entrega del dinero en la Comisaría de Gijón.

Los agentes del Grupo II de la Brigada de Policía Judicial de Gijón practicaron numerosas gestiones para poder localizar a la persona que los había perdido. Con la dificultad de que partían de que sólo tenían anotado un nombre de pila y el logo de una empresa. Los agentes encontraron al destinatario del dinero, que no había interpuesto denuncia ante ningún cuerpo policial porque no podía concretar el lugar y el momento en que se había producido el extravío, y no confiaba en que nadie pudiera entregarlos en caso de que los encontrara.

Ante los policías el feliz propietario se mostró muy sorprendido por poder recuperar el dinero y, de hecho, mostró interés en conocer a la persona que había realizado el hallazgo para agradecerle su buena fe y su sentido cívico, y recompensarle con un pequeño obsequio.