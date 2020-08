Barbón avisa de que ampliará las restricciones "por difíciles que sean"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, advirtió ayer de que su Gobierno seguirá tomando decisiones "por contundentes y difíciles que sean" para garantizar la salud pública y frenar la epidemia del coronavirus porque, según dijo, "la alternativa es dejarse llevar y acabar todos confinados dentro de unos meses".

Barbón respalda así la actuación del Principado tras los últimos rebrotes registrados en la región y respondió a varias críticas del sector hostelero. Los bares nocturnos deben cerrar a las 2 de la mañana para evitar posibles focos y el sector organizó ayer en Oviedo una protesta. El presidente insistió en las restricciones que se están aplicando en Asturias para evitar la propagación del covid-19.

"Que nadie tenga ninguna duda de que para el Gobierno de Asturias la prioridad es la salud y sin salud no hay nada de todo lo demás. Si no somos capaces de garantizar la salud pública, si no somos capaces de controlar los brotes y de evitar que el virus se expanda y que tenga un crecimiento exponencial, haremos el peor de los daños a la economía", recalcó Barbón. "Si no queremos vernos en la situación que ya están viviendo otras comunidades autónomas, tenemos que tomar decisiones", finalizó el presidente del Principado.