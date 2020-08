El PSOE impone por la mínima que Hacienda pueda usar los ahorros de los ayuntamientos

Los alcaldes del PSOE aprobaron ayer en solitario el acuerdo con el Ministerio de Hacienda para que los ayuntamientos cedan la totalidad de su remanente al Estado a cambio de recibir entre este año y el próximo 5.000 millones de euros además de la devolución íntegra del préstamo, en diez años a partir de 2022.

La ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la que forma parte la alcaldesa de Gijón, Ana González, sacó ese acuerdo adelante gracias a la abstención de Unidas Podemos, que permitió al presidente de la entidad, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, decantar la balanza con su voto de calidad ya que los otros doce miembros, diez del Partido Popular, uno de Ciudadanos y otro de la antigua Convergencia, votaron en contra.

El acuerdo despeja alguna pero no todas las dudas de los alcaldes asturianos ya que hasta ayer no se conoció su contenido. Los ayuntamientos que se adhieran al acuerdo deberán poner a disposición del Estado "la totalidad de su remanente de tesorería para gastos generales". Una cifra que en el conjunto de los ayuntamientos asturianos ascendía a 88 millones de euros al cierre de 2018, cantidad que se incrementaría con el superávit del pasado ejercicio.

Et texto definitivo del acuerdo recoge también el carácter voluntario de esta cesión. Es decir, cada ayuntamiento tiene la posibilidad de adherirse o no al préstamo total de sus ahorros, pero en el caso de que su respuesta sea negativa, no podrá acogerse al doble ingreso que el Gobierno central se compromete a materializar, con cargo a los Presupuestos generales del Estado entre 2020 y 2021: un 40 por ciento en este año y el 60 por ciento restante a lo largo del próximo ejercicio.

Los concejos podrán destinar estos 5.000 millones a las áreas de agenda urbana y movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura. Estos tres capítulos abarcan un extenso catálogo de servicios y prestaciones variadas que incluyen desde el incremento de la oferta de vivienda de alquiler, rehabilitación de equipamientos públicos y vivienda, proyectos de peatonalización, construcción de aparcamientos, obras de redes de agua y saneamiento, limpieza de ríos, creación de zonas verdes, construcción de infraestructuras deportivas, rehabilitación de parques y zonas verdes, entre otras.

La transferencia de este año llegará de modo inmediato, como máximo un mes después de que los ayuntamientos hayan formalizado la cesión de sus ahorros. De hecho, cada Ayuntamiento tiene de plazo hasta el 15 de septiembre para confirmar su decisión de manera "firme, vinculante e irrenunciable" sobre la transferencia de esos recursos, que ahora mismo los Ayuntamientos tienen en sus cuentas bancarias, pero sin posibilidad de gastarlos con libertad por las restricciones impuestas en las leyes de estabilidad que promovió el ministro Cristóbal Montoro.

El Gobierno central, por su parte, se compromete a devolver "el importe íntegro del préstamo" en un plazo de 10 años a contar desde 2022, salvo que los Ayuntamientos, a título particular, negocien aplazamientos en la devolución de ese préstamo y deja sin efecto la regla de gasto para 2020.