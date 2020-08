El positivo de un cocinero en Viavélez pone en alerta al concejo franquino

El positivo en coronavirus del cocinero del restaurante La Taberna de Viavélez, el único establecimiento hostelero de esta pequeña localidad franquina, puso ayer en jaque al concejo. La situación no solo obligó al cierre temporal del local, sino que también afectó a los responsables de otros establecimientos del concejo con los que el afectado había tenido contacto estrecho en la capital franquina. Según ha podido saber este periódico su lista de contactos estrechos se eleva a algo más de cuarenta personas.

El afectado se encuentra bien, aunque abrumado por esta situación. "Émpezó a sentir los síntomas el sábado y ya el domingo no fue al restaurante. No sabe dónde lo pudo coger", precisó ayer un conocido del cocinero, que regenta el popular establecimiento junto a su hermano. Este último confirmó ayer la situación de camino al hospital para hacerse la prueba y determinar si tiene o no el virus.

Desde el equipo de gobierno franquino hicieron ayer un llamamiento a la prudencia, explicando que se están haciendo las pruebas al personal del local y a los contactos estrechos. "Por el momento, el establecimiento y estas personas quedan en cuarentena hasta tener los resultados finales", indica la concejala Victoria Zarcero, al tiempo que hace hincapié en la importancia de cumplir las medidas de prevención.

Por su parte, la asociación de hostelería y turismo de El Franco lanzó ayer un mensaje de ánimo a los responsables de este popular establecimiento: "Queremos mandar un gran abrazo y mucho ánimo a Manu y Pablo, que son unos peleones y después de la cuarentena, abrirán de nuevo y con mucha más fuerza".

Entre los afectados por este caso está el peluquero Ángel Borré, de Peluquería Kike, al que llamaron desde Salud para indicarle que había tenido contacto con la persona infectada. "Me dijeron que tenía que hacer una PCR el viernes. De momento estoy de baja hasta ese día, hasta conocer los resultados", explicó. Explica que en su establecimiento es muy escrupuloso con las medidas de seguridad y confía en que no haya riesgo, no obstante teme cualquier contagio por residir con tres personas de riesgo. "Sería muy mala suerte que trabajando con mascarilla y desinfectando todo constantemente lo coja, pero el virus es muy caprichoso", precisa Borré, que avisó ayer a toda su clientela de la situación.

Otro afectado es Eduardo Alonso, responsable de una imprenta, que el sábado estuvo con los dueños del bar por asuntos laborales. "Me citaron para hacer el primer test el jueves, porque me dijeron que es mejor esperar que no arriesgarse a un falso negativo. Hoy me dieron la baja y me pidieron que hiciera la cuarentena", explica.

Por otro lado, en el concejo de Castropol ayer recibieron buenas noticias al no aumentar la lista de contagiados. La cifra se mantiene en seis, aunque sí que creció el número de pruebas de detección realizadas y ya son setenta.