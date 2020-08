Cs exige a Barbón que ataje ya las carencias de servicios básicos en el Suroccidente

La portavoz de Ciudadanos en la Junta, Laura Pérez Macho, ha urgido hoy a la consejería de Salud a que adopte las medidas necesarias para solucionar las continuas carencias de especialistas en el área sanitaria II, con cabecera en Cangas de Narcea, donde se localiza el Hospital de referencia, y que comprende también a los municipios de Tineo, Allande, Ibias y Degaña.

Pérez Macho también ha pedido al Ejecutivo asturiano que clarifique cuáles son los motivos para la demora en la dotación de una UVI móvil en dicha área sanitaria. El grupo parlamentario ya ha solicitado información al respecto al Gobierno del Principado y ambas reclamaciones serán objeto de iniciativas en la Cámara ante una situación que se repite año tras año en el Suroccidente y que, lejos de resolverse, se agrava.

La parlamentaria recordó que Plataforma cívica para la defensa, mantenimiento y mejora de la sanidad en el suroccidente de Asturias, con la que se reunió hace unos días en Tineo, traslada de manera reiterada la falta de especialistas de Digestivo, Cardiología, Geriatría o Neurología, a la que se unen problemas recurrentes para la cobertura de plazas en servicios como el de pediatría en centros de salud o la reivindicación de la UVI móvil, que nunca acaba de atenderse sin que se hayan explicado los motivos para no llevar a la práctica esta dotación de la que sí disponen otras áreas sanitarias.

"La cobertura de servicios públicos esenciales y el acceso a los mismos en condiciones de igualdad con otros lugares de Asturias es fundamental para lograr fijar población en el territorio. Y si no hay lo básico o lo que hay es deficiente e inestable, no se cuenta con el mínimo imprescindible para avanzar en el logro de este objetivo. Al Gobierno de Asturias se le llena la boca hablando del reto demográfico, pero mientras sigan sin atenderse este tipo de situaciones, de carencias de servicios tan esenciales, se pone de manifiesto que no hay ningún compromiso real", señaló la parlamentaria.

La portavoz de la formación naranja en la Junta subrayó asimismo que a la falta de especialistas médicos en el Área Sanitaria II se suman además en la actualidad las restricciones en el acceso a la Atención Primaria, ya que la crisis sanitaria de la COVID-19 ha supuesto el cierre de muchos centros periféricos, con todo lo que eso conlleva para localidades alejadas de los centros de salud de referencia y con poblaciones envejecidas para las que desplazarse supone un grave inconveniente.

"Adrián Barbón tiene que asumir en primera persona el compromiso de atajar ya las carencias de servicios públicos sanitarios en el Suroccidente y en las zonas más rurales del conjunto de la región. Hacerse cargo de los asuntos más relevantes para los ciudadanos, que se solucionan con hechos, porque en lo que tiene que ver con la situación de los servicios públicos en el medio rural, de momento no hay más que palabras", concluyó.