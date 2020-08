Salud llama a hacerse las pruebas a los clientes de un bar de Castropol al dar positivo el dueño

El brote de Castropol dio ayer un giro inesperado tras el positivo del dueño del bar A Casilla, que había dado negativo en la primera prueba PCR realizada el pasado viernes. Con él se elevan ya a siete los afectados por este brote, por lo que Salud ha hecho un llamamiento a todos los clientes de este local del puerto de Castropol entre el 23 de julio y el 1 de agosto para que rellenen el formulario web de Astursalud o llamen al 984 100 051 para solicitar una prueba PCR.

El propietario del negocio, Luis González, explicó que decidió cerrar preventivamente su establecimiento el jueves 30 de julio, tras conocer el contagio de una de sus clientas. Ayer se mostraba sorprendido por su positivo, ya que es asintomático. "Me sorprendió el resultado. Si me lo hubiesen dicho el viernes no hubiera sido una sorpresa. Además, mi novia, que vive conmigo, dio negativo", precisó. Las dos trabajadoras del local dieron negativo en la segunda PCR.

Luis González cree que el llamamiento realizado ayer por Salud a los clientes de su establecimiento provocará un aluvión de solicitudes, ya que el local registra una gran afluencia de usuarios en estas fechas estivales. Entre ellos estará el propio Alcalde castropolense, Francisco Javier Vinjoy, que ayer solicitó la realización de la prueba al tiempo que hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana. "Hay que afrontar esta situación con entereza y colaborar con Salud", precisó.

El número de pruebas realizadas hasta ayer por Salud a los contactos estrechos de las siete personas infectadas en Castropol se elevaban a setenta y cuatro.