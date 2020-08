La FEMP garantiza que los ahorros municipales cedidos al Estado se devolverán en diez años

Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde socialista de Vigo, ejerció ayer como avalista de que el plazo de devolución de los remanentes que los ayuntamientos prestarán al Estado no se moverá de diez años a contar desde 2022. "Así lo firmamos" en el acuerdo con el Ministerio de Hacienda, remarcó Caballero, obligado a matizar y corregir la versión de la operación que ofrece el Real Decreto Ley publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que de repente alarga a "un máximo de quince años" el periodo de reintegro de los ahorros municipales.

La divergencia, que no ha sido explicada, entre el convenio que la FEMP consensuó con el Gobierno y el texto normativo recién divulgado hizo intervenir al presidente de la entidad después de semanas de tira y afloja y tensa negociación política en el seno de la federación. Caballero insinúa una corrección allí donde apunta que la Federación "trabaja durante estos días con la Dirección General del Tesoro para perfilar las condiciones del préstamo, entre las que quedará recogido este periodo de diez años que forma parte del Acuerdo suscrito por la FEMP". El regidor vigués aclara que cada entidad local será libre de acogerse a un plazo más amplio si Hacienda "ofreciese condiciones más ventajosas", pero "pero el plazo es de diez años", persevera.

No ha evitado, sin embargo, aplacar la controversia política que resuena ahora con más fuerza en torno al mecanismo para tratar de incrementar la capacidad financiera de los ayuntamientos españoles. La fórmula otorga a las corporaciones locales 5.000 millones de euros entre este año y el próximo con cargo a los presupuestos del Estado -aproximadamente cien de ellos para los concejos asturianos- a cambio de que acepten ceder a Hacienda todos sus remanentes bajo la fórmula de un préstamo cuyo plazo de devolución, que parecía uno de los aspectos fijados, ha quedado de pronto en entredicho.

Una vez que en la FEMP el acuerdo fue refrendado con los únicos votos a favor de los alcaldes socialistas y que salió adelante merced a la abstención táctica de la representación de Unidas Podemos, el PP ha empezado a armar un frente político de oposición al mecanismo tal y como ha sido acordado. En su condición de portavoz popular en la FEMP, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha convocado para hoy una reunión telemática de alcaldes de diferentes partidos -los hay de Ciudadanos, ERC, PNV, PDCat, Podemos o Coalición Canaria, anuncian- con el propósito de suscribir la rebelión contra el acuerdo económico de Hacienda y la FEMP en un manifiesto conjunto.

Pero el recorrido de la polémica no ha terminado. Queda al menos otra batalla política que remite al Congreso de los Diputados, donde el texto normativo aún debe recabar los apoyos necesarios para su convalidación. No lo tendrá fácil, pero no está todo dicho, aunque Azcón ya da por hecho, a la vista de su búsqueda de apoyos en otros partidos, que "va a decaer".

Ayer, mientras tanto, en el carrusel de críticas la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Ciudadanos), acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "traicionar" y "engañar" a los municipios con el alargamiento del plazo de devolución del préstamo y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, anuncia su intención de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el acuerdo.