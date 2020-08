El último Nissan Juke del verano conoce hoy a su propietario

La edición 2020 de la gran promoción veraniega en Asturias, la de los Nissan Juke que desde hace varios años sortea LA NUEVA ESPAÑA en estas fechas estivales, llega a su fin. Hoy, viernes 7 de agosto, se celebra ante notario el sorteo para conocer al ganador, o ganadora, del sexto y último Nissan Juke G 86 KW (117 CV) 6 M/T Acenta que esta cabecera ha puesto en juego durante la temporada estival de 2020. Un premio que, cabe recordar, no incluye los gastos, tasas e impuestos de matriculación, así como cualquier otro gasto no incluido expresamente en las bases. El número del afortunado, o afortunada, se publicará en el periódico de mañana, sábado 8 de agosto.

Hoy, otro fiel lector, o lectora, del diario líder de la región se llevará a su casa un coche que hará las delicias de todo su entorno, puesto que está pensado para todo tipo de públicos. Un vehículo que facilita notablemente el moverse por la vida y que puede conseguirse de forma muy sencilla. La dinámica ya es de sobra conocida por los lectores de este diario, quienes semana a semana no dejan pasar la oportunidad de probar suerte.

Como ha sido habitual a lo largo de la promoción, en el sorteo que se realice hoy el notario seleccionará un ganador y seis reservas. Este listado de reservas se usará en caso de que el ganador o reserva no presente la cartilla numerada original dentro del plazo conferido, cuando no sea posible localizarlo en el plazo establecido o si renuncia al premio. El afortunado, o afortunada, deberá presentar la cartilla correctamente cumplimentada en las instalaciones del diario LA NUEVA ESPAÑA antes de las 18.00 horas del lunes siguiente a la publicación del número ganador en el periódico, es decir, el 10 de agosto. No se aceptarán cartillas incompletas o aquellas en las que los cupones estén defectuosos o fotocopiados.

En cuanto al modelo que se sortea, se trata del Nissan Juke G 86 KW (117 CV) 6 M/T Acenta. Un coche con el que moverse por la vida será mucho mejor.

El Nissan Juke es un crossover urbano con tecnologías inteligentes y líneas musculosas. Un vehículo que vigila todo lo que pasa alrededor e interviene para que el conductor tenga la máxima seguridad al volante. Además, permite seleccionar distintos modos de conducción que configuran el vehículo de acuerdo a las necesidades y gustos del ocupante.

La tecnología avanzada Nissan Intelligent Mobility ofrece al conductor más confianza y una mayor conexión con el mundo que le rodea. Al activarla, esta se adapta silenciosamente a cada estilo de conducción, está siempre alerta e interviene en la dirección, frenada o aceleración cuando es preciso.

En cuanto a su equipamiento y diseño, cada detalle exterior del nuevo Nissan Juke está hecho para ser visto. Su estilo crossover coupé, inspirado por la audacia y el dinamismo del modelo original y la tradición deportiva Nissan, ha sido diseñado para captar toda la atención.

Sus llantas de aleación de 48 cm (19") le ofrecen una impactante presencia. Todo en él es una declaración de intenciones. En el interior, los detalles de alta calidad, la luz ambiental y los controles ergonómicos han sido concebidos para que todo esté a gusto del piloto para conducir. El diseño del puesto de conducción es intuitivo y te mantiene protegido, listo para disfrutar del viaje y con todo bajo control.