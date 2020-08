Investigadores asturianos discrepan de las formas elegidas por este grupo de colegas

La carta enviada por científicos e investigadores a la revista "The Lancet" ha despertado tanto interés como suspicacias en la comunidad científica asturiana. Si bien los expertos consultados, y que han reclamado anonimato, están de acuerdo con el fondo, no les han gustado las formas. Todos ellos han coincidido en la necesidad de hacer una evaluación independiente de la gestión que se está haciendo de la pandemia. Pero no les ha gustado que se haya trasladado "en una carta, porque no es un artículo científico", a "The Lancet". "La deberían haber enviado directamente a las autoridades sanitarias, tanto del Gobierno central como de las autonomías", coinciden. Los científicos consultados, especialistas en epidemias sanitarias y virología, no ven la ventaja de la publicación en una revista de prestigio internacional. Según señalaron, los firmantes de la carta conocen el impacto internacional de todo los que se publica en esas revistas tan especializadas y aseguran que se trasladará a la opinión pública internacional la impresión de que las cosas se han hecho muy mal en España, "cuando no es así, o al menos no se ha demostrado", matizó uno de ellos. También apuntó que "los científicos italianos, franceses, británicos o norteamericanos no han enviado cartas opinando sobre cómo lo han hecho de mal sus colegas en sus países, y si han expresado opiniones o sugerencias, lo han hecho en foros más adecuados".