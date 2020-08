El vídeo de una fiesta en Ribadesella hace arder las redes: "Esto no hay forma de controlarlo"

Un vídeo colgado en la internet en el que se puede ver a un grupo de jóvenes de fiesta en Ribadesella, cantando el "Asturias patria querida" y sin aparentemente mantener la distancia de seguridad ha hecho arder las redes. Las críticas hacia la actitud de los chavales vista en una imágenes supuestamente tomadas la pasada madrugada no se ha hecho esperar. "¿A qué estamos esperando para hacer algo?", claman algunos usuarios, disconformes con lo visto en el vídeo. El Ayuntamiento también condena los hechos, pide mesura a la juventud y solicita ayuda a la Delegación del Gobierno: "No disponemos turno nocturno de la Policía Local y si no envían patrullas de la Guardia Civil no tenemos forma de controlar esto".





De haber sido tomadas la pasada madrugada, las imágenes coinciden con la noche previa al día en que debería haberse celebrado el Descenso del Sella, una de las fiestas más destacadas del verano en Asturias, que no pudo celebrarse por la crisis sanitaria. Si bien, tal y como señalan fuentes municipales, esta estampa, "que pudo ser grabada la pasada madrugada o la anterior", no es exclusiva de la previa de la fecha de Les Piragües.quien lamenta que en el municipio son diarios los botellones a partir de las 2.00 horas, cuando los bares tienen obliado el cierre.