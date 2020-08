La Federación de Concejos evita pronunciarse sobre la cesión de los ahorros

División en el municipalismo asturiano sobre el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para el uso de los ahorros acumulados por los ayuntamientos para hacer frente a la crisis del covid-19. Los alcaldes asturianos del PSOE se quedaron ayer solos en la defensa de este pacto durante la ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), en la que los regidores del PP, IU y Foro insistieron en sus críticas y vaticinaron que está abocado al fracaso en la votación vinculante que tendrá lugar en el Congreso.

Las posiciones encontradas y diametralmente opuestas entre los regidores del PSOE y los del resto de formaciones acabaron llevando a la presidenta del municipalismo asturiano, Cecilia Pérez, a plantear una decisión salomónica: no adoptar ningún pronunciamiento sobre el controvertido acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Dado que el ámbito de decisión se traslada al Congreso, que deberá validar o no el real decreto que da luz verde al acuerdo, mejor no ahondar en las diferencias que hagan peligrar el consenso de la FACC y mejor, también, respetar la autonomía de cada ayuntamiento sobre si quiere adherirse a un mecanismo que le permitiría acceder a un tercio de ese remanente entre 2020 y 2021.

Jorge Suárez, alcalde de Gozón y vicepresidente de la FACC, fue uno de los socialistas que defendió ayer las bondades de un acuerdo que "permitirá que los ayuntamientos comencemos a utilizar nuestros ahorros de inmediato e impulsemos inversiones en beneficio de nuestros vecinos". También quiso destacar que el PSOE, pese a contar con una amplia mayoría en la entidad que aglutina al municipalismo asturiano, "no quiso forzar una votación" porque, recalcó, la prioridad es otra, "que los ayuntamientos puedan contar lo antes posible con recursos para impulsar inversiones y proyectos, que creen empleo".

La alcaldesa de Gijón, Ana González, también expuso las razones por las que apoya el acuerdo sobre el uso del remanente: "Pone las bases para un cambio normativo total y nos permite poder empezar a usar el dinero que es nuestro". La regidora socialista, más allá del préstamo de recursos municipales al gobierno, defiende la trascendencia de que los ayuntamientos puedan acceder a los fondos europeos para la reconstrucción y otro especial para transporte y que se elimine la imposición del techo de gasto durante dos años. Además, criticó con vehemencia el rechazo de los populares al acuerdo porque "quienes se oponen ahora son quienes desde 2012 han impedido a los ayuntamientos usar nuestro dinero", en referencia a las limitaciones de la Ley de Estabilidad del PP. El alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández, fue el encargado de rebatir en la ejecutiva de la FACC las supuestas bondades del acuerdo desde las filas del PP asturiano, que sostiene que se trata de un "expolio" a los ahorros municipales, con una línea argumental similar a la del concejal de Economía de Oviedo, Javier Cuesta, que respondió al artículo del alcalde de Corvera, Iván Fernández, publicado ayer en este diario. Alberto Tirador (IU), alcalde de Illas, también abundó en esa ejecutiva en los reproches a un acuerdo que "atenta contra la autonomía municipal", además, subrayó, de suponer "un chantaje" y amenazar "el margen de maniobra que tienen los pequeños ayuntamientos, por ejemplo, para optar a subvenciones en las que deben aportar un porcentaje". Tirador vaticinó que el acuerdo no saldrá adelante en el Congreso "por los derroteros que está tomando", tras la negativa de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y de otros regidores de la Comunidad Valenciana además del rechazo en bloque del PP. "Los ayuntamientos no deben ser meros instrumentos de las fuerzas políticas", defendió Tirador.