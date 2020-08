Los hosteleros críticos a la patronal Otea llevan ya la reducción de horarios al TSJA

Asturias con H, la candidatura crítica con la dirección de la patronal asturiana del sector, Otea, ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un recurso contencioso administrativo solicitando la aplicación de medidas cautelares y luego la suspensión de las restricciones horarias impuestas por el Principado a los locales de ocio nocturno por la pandemia del covid-19. Según afirman, los contagios no están relacionados con la hostelería, a la que se está criminalizando y abocando al cierre. De hecho, aseguran que muchos negocios ya han clausurado sus puertas.

César Telenti, portavoz del grupo, asegura que esta candidatura recogió cerca de medio millar de firmas, tanto de asociados de Otea como no socios, y en todo el territorio regional respaldando su iniciativa, "aunque sólo figuran 14 o 15 empresas representativas de todas y cada una de las actividades específicas de la hostelería".

La reivindicación de este grupo de hosteleros es clara: "Queremos que se nos deje trabajar en libertad e igualdad con el resto de la actividad económica. Guardando las medidas higienénico sanitarias, pero trabajar de acuerdo a la licencia que cada uno paga y cumpliendo con todas las normas", afirmó Telenti. "Y al que nos las cumpla, que se le persiga, pero no a todo el sector".

El portavoz de Asturias con H criticó que se culpe al sector hostelero de los contagios. "Los brotes están relacionados con la movilidad de las personas. Hay que hacer pruebas PCR, seguimiento de casos y ser diligentes, pero no podemos criminalizar a la hostelería porque la realidad demuestra que no es así. No se puede hacer responsable a todo un sector de algo que no es verdad porque se genera miedo", afirmó César Telenti.

El candidato a la presidencia de Otea tambien cargó contra el actual presidente, José Luis Álvarez Almeida, al que acusó de "pasividad e inoperancia", y de pasar el tiempo en "reuniones, reuniones, reuniones... Sólo tenemos un agosto de 2020 y es el mes en que podríamos salvar el otoño y el invierno. A Almeida no le queda puerta a la que picar y es el momento de responsabilizae", afirmó Telenti. También señaló que si el presidente de Otea no ha presentado todavía el contencioso administrativo, como acaban de hacer ellos, es "porque no sabe para dónde dar el paso". También acusó a Almeida de ir "10 minutos a ponerse en la foto en las concentraciones silenciosas" y en insistir en que hay que hacer propuestas y no pretestas. "Pues aquí tiene nuestras propuestas, y sin coste alguno para los hosteleros".