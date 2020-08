Los bares de copas piden al TSJA abrir en su horario normal ya este fin de semana

Asturias con H, la candidatura alternativa a la directiva de la patronal de la hostelería y el turismo en Asturias, Otea, pretende conseguir que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dicte una "medida cautelar provisionalísima" que permita a los locales de ocio nocturno recuperar su horario habitual este mismo fin de semana. Es decir, que no tengan que cerrar a las 2.00 de la madrugada como ha regulado el Ejecutivo regional. Para eso, ayer este grupo presentó un recurso contencioso-administrativo en el Superior de Justicia.

Simultáneamente, la comisión ejecutiva de la patronal de la hostelería aprobaba interponer también una demanda de recurso contencioso-administrativo en el TSJA frente a la resolución de la Consejería de Salud por la reducción del horario de los establecimientos de ocio nocturno y también por el perjuicio que se causa a los negocios de bodas y banquetes en Asturias. Hará efectiva la denuncia en los próximos días. Además, se solicitará la suspensión cautelar de las medidas adoptadas y se alerta de la relación entre el cierre adelantado de los bares y el impulso que han adquirido los botellones.

La misma batalla pero con guerra de guerrillas en la hostelería asturiana, porque si bien se está de acuerdo en el fondo, cambian las formas. Los impulsores de Asturias con H acusan a la actual directiva de Otea, y lo personalizan en su presidente, José Luis Álvarez Almeida, de "pasividad e inoperancia" y de perder el tiempo en "reuniones, reuniones, reuniones", en lugar de pasar a la acción. Los empresarios que integran la patronal del sector prefieren apostar por "la propuesta en lugar de la protesta", pues aunque también van a recurrir a los tribunales, mantienen la presión al Gobierno regional ofreciendo alternativas, como que los clientes no puedan estar de pie en los locales de copas, nada de bailar, nada de consumir en la barra, pero que se abra hasta las 4.00 horas.

César Telenti, portavoz de Asturias con H, defendió que a los locales de ocio nocturno "se nos deje trabajar en libertad e igualdad como hace el resto de la actividad económica. Guardando las medidas higiénico-sanitarias, pero trabajando de acuerdo a la licencia que cada uno paga y cumpliendo con todas las normas. Y al que no las cumpla, que se le persiga, pero no a todo el sector", al que no se le debe criminalizar por los brotes del covid-19, "que están relacionados con la movilidad de las personas", afirmó.

Otea, por su parte, se limitó a indicar en un comunicado que sigue "abogando por un ocio nocturno abierto en su horario habitual, que cumpla con las normas de distancia y seguridad, y que serviría para controlar todas las aglomeraciones de gente que se están produciendo a partir del momento de cierre de los bares". En este sentido, la patronal de la hostelería ligó el cierre adelantado de los bares con el incremento de los botellones en las últimas semanas.