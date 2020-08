El Principado cambiará la ley de salud pública para poder implantar multas

El Gobierno regional prepara la modificación de la legislación en materia de salud pública para implantar sanciones administrativas (multas) en el caso de la comisión de infracciones. Según explicó ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, durante una visita a Cudillero, el Ejecutivo ya está trabajando en estos cambios con el objetivo de que sean aprobados antes de fin de año en el Parlamento asturiano para que entren en vigor en breve.

"Un gobierno autonómico no regula ni sanciona delitos, pero sí puede regular en materia de normativa sanitaria con determinadas infracciones que también conllevan sanción", explicó Barbón.

"Asturias necesita adaptar su legislación sanitaria en materia de salud pública porque ahora nos hemos visto en una situación que ni esperábamos ni imaginábamos, pero tenemos que estar preparados por si se repite" en el futuro, señaló el jefe del Ejecutivo asturiano. Por eso, se va a actualizar.

Al tratarse de una ley, los cambios deben ser aprobados en la Junta General. "Serán modificaciones muy puntuales, para que pueda llevarse" al Parlamento asturiano cuando se inicie el periodo de sesiones y pueda entrar en vigor este mismo año. "El equipo jurídico de la Consejería ya está trabajando en el borrador", señaló Barbón, sin entrar en más detalles.

Otras fuentes consultadas indicaron que se estudia la posibilidad de multar a quienes participen en reuniones que superen el número de personas que esté permitido si está en vigor un límite, o que no respeten las distancias y las medidas higiénico-sanitarias, como llevar mascarilla.

Respecto a la posibilidad de cerrar los límites autonómicos para controlar y evitar más contagios, Barbón matizó que si la situación epidemiológica variara, esa decisión entraría en el marco de las competencias del Gobierno central. Pero aprovechó para cargar contra los mismos que le criticaron cuando pidió que se prorrogara el estado de alarma para tres comunidades autónomas, "para que cumplieran con todas las fases. Esos son los mismos que ahora critican al Gobierno porque no toma medidas".

El presidente del Principado cogió la excepcionalidad de la situación para hacer, de nuevo, un llamamiento al diálogo, y aseguró que acoge "con los brazos abiertos la invitación" realizada por una parte de los diputados regionales de Podemos. "Los votantes (de ese partido) lo que quieren es que muestren una voluntad real de diálogo, como en Madrid", afirmó Barbón. El también secretario general de la FSA-PSOE puso como ejemplo a IU, "que siempre ha antepuesto el diálogo, incluso, a sus intereses electorales".

Eso sí, hizo dos advertencias. La primera, que espera que esa voluntad de diálogo sea para plasmarla en acuerdos, "y no como pasó otras veces, que en vez de buscar puntos de acuerdo se han buscado disculpas para no cerrarlos". Y la segunda, que abrirá el diálogo a todos los partidos del arco parlamentario, "porque vivimos una situación excepcional y esto no va de banderías políticas ni de tribus ideológicas".

Barbón anunció además para el 8 de septiembre un Día de Asturias "distinto y especial", en el que quiere "dar ejemplo y las gracias a tanta gente que ha trabajado todos estos meses".