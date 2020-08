Barbón aplaude las nuevas medidas contra el ocio nocturno: "Son duras porque hay que evitar otro confinamiento"

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha mostrado ya su respaldo a las medidas que va a imponer el Gobierno de España para intentar frenar el avance del coronavirus. Unas medidas recién anunciadas y que se han acordado de forma unánime con todas las comunidades, en la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. Sobre todo inciden en bloquear el ocio nocturno al ser la principal fuente de brotes y casos de coronavirus en todo el país. Aún falta saber cuándo entrarán en vigor.

Barbón ha hecho una primera valoración y no deja dudas: "El Ministerio de Sanidad y las 17 Comunidades Autónomas hemos acordado por unanimidad nuevas medidas para frenar la expansión del coronavirus. Medidas contundentes, duras, claras. Tenemos que evitar un nuevo confinamiento y tenemos que salvar vidas".

Las siete medidas de obligado cumplimiento van desde el cierre de discotecas, salas de fiestas y bares nocturnos, al cierre de la hostelería a la una de la madrugada. Tampoco se permitirá fumar en la vía pública si no se garantiza la distancia social de dos metros. Además hay recomendaciones importante como que no se formen grupos sociales de más de 10 personas, y se eviten los grupos que no sean de convivencia estable.

Las medidas se han tomado en un momento en el que Asturias acaba de notificar otros 24 casos positivos de coronavirus, dos de ellos relacionados con brotes activos, en concreto los brotes declarados en Cangas del Narcea y con el foco mixto (laboral-familiar) de Oviedo.

En el caso del brote que se dio en torno al bar El Chiringuito del Pela, de Corias, los contagios se elevan a 18 y el foco mixto de Oviedo incorpora otro nuevo positivo, por lo que el número total de personas afectadas asciende a 6.

Por otro lado, según explican desde Salud, se han notificado 8 positivos que son contactos estrechos de casos conocidos y otros 9 procedentes de otras comunidades (Madrid, País Vasco y León) y de Francia.

De nuevo como se ha venido dando en las últimas semanas, los contagiados presentan síntomas leves y están en aislamiento en sus domicilios.

Recomendaciones

La Consejería de Salud insta a la ciudadanía a que no se relaje en el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar la trasmisión del virus. Recuerda la obligatoriedad del uso de la mascarilla para mayores de seis años en las vías públicas y espacios al aire libre; en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, así como en los medios de transporte públicos y privados; en este último caso, cuando los ocupantes no convivan.

Asimismo, insiste en que se extremen las medidas de seguridad ante la covid-19 para proteger a las personas mayores y a aquellas con patologías de riesgo, dos de los colectivos más vulnerables.

Las autoridades sanitarias recomiendan el lavado frecuente de manos e insisten en que es imprescindible guardar una distancia interpersonal de un metro y medio, como mínimo, con personas con las que no se convive. Además, aconsejan evitar las aglomeraciones y las actividades sociales innecesarias para frenar los contagios.