Prohibido fumar en la calle, clausura del ocio nocturno y bares con restricciones

El Gobierno central, con el apoyo unánime de las comunidades autónomas, anunció ayer medidas de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, además de tres recomendaciones y un recordatorio. El objetivo es "contener y reducir" los contagios por covid-19. Si no dieran resultado que se espera, el siguiente paso sería decretar, de nuevo, el estado de alarma. Las medidas, cuya entrada en vigor será "lo antes posible" pero que no se ha especificado, suponen el cierre del ocio nocturno, prohibición de fumar al aire libre, más restricciones horarias en la hostelería, más control en los centros sociosanitarios, sobre los eventos, cribados específicos y mano dura con el botellón.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó que el mecanismo que permite implantar de manera coordinada todas estas medidas a nivel nacional es el "Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por covid-19", aprobado por el Gobierno central y las comunidades autónomas en julio.

"Hemos decidido adoptar por primera vez en democracia actuaciones coordinadas en materia de salud pública en beneficio de todas las comunidades autónomas", en una figura "ex novo" y cuyo cumplimiento "no es optativo", advirtió el Ministro, antes de añadir: "Son un mínimo y no excluye que las comunidades autónomas puedan aplicar medidas todavía más restrictivas".

El presidente del Principado, Adrián Barbón, afirmó ayer que las aprobadas ayer son "medidas contundentes, duras, claras. Tenemos que evitar un nuevo confinamiento y tenemos que salvar vidas".

Las medidas son las siguientes:

Se cierran discotecas, salas de baile y bares de copas con o sin actuaciones en directo. Se trata de una medida que se venía barajando desde hace semanas por el incremento de contagios vinculados a estos negocios.

La totalidad de bares y restaurantes no podrán admitir más clientes a partir de la medianoche y tendrán que cerrar a la una de la madrugada, como máximo. Esto se suma a que se debe garantizar la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros en el servicio en barra y una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10 personas por mesa o agrupación de ellas.

Se prohíbe fumar en la vía pública y espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de al menos dos metros. Y no se trata solo de cigarrillos, sino de cualquier otro tipo de dispositivo, como pipas de agua o cachimbas.

El ministro de Sanidad fue contundente con los botellones: "Están prohibidos", e instó a "aplicar de forma estricta las sanciones".

Es obligatorio realizar las pruebas PCR a los nuevos ingresos con un decalaje máximo de 72 horas, así como a los empleados que regresen de descanso o vacaciones. Solo podrá visitar una persona a cada residente durante un máximo de una hora y solo habrá excepciones si el paciente está al final de su vida. Las salidas de los residentes se limitan al máximo.

Es obligatoria una evaluación de riesgo por parte de las autoridades sanitarias.

Se harán PCR a las poblaciones de riesgo cuando se detecte un brote epidemiológico (geriátricos, barrios, colegios...).

Además, hay recomendaciones:

Evitar o limitar al máximo las reuniones con personas ajenas a los grupos estables.

Incluso en las reuniones familiares, se recomiendan encuentros de un máximo de diez personas.

Hacer pruebas PCR de cribado de forma periódica a trabajadores y residentes.