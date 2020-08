La reforma de Castells flexibiliza los contratos foráneos, gran laguna de la Universidad asturiana

La reforma que plantea el ministro Manuel Castells mediante un nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) flexibiliza la contratación de profesores foráneos, una de las lagunas que tiene la Universidad de Oviedo. Asturias se mantiene un curso más como la tercera comunidad con mayor endogamia docente en su universidad, tan solo por detrás de Canarias y el País Vasco. El borrador elaborado por el nuevo Ministerio de Universidades establece figuras más flexibles de acceso a la docencia e introduce, además, fórmulas para la contratación de profesorado extranjero, según destaca el rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, quien, en términos generales, realiza una valoración "positiva" de la reforma de Castells, que debe pasar aún la reválida de su aprobación en el Congreso.

Las cifras de la Universidad asturiana resultan significativas. El 84,3 por ciento de su profesorado del curso 2018-2019 leyó su tesis en la institución académica asturiana, un dato que sirve para medir el grado de endogamia docente y, en consecuencia, las carencias en intercambio de talento, que solo son más altas en las universidades públicas de Canarias y País Vasco. Otro dato más refuerza esa misma conclusión: de los 2.102 profesores de la Universidad de Oviedo, repartidos en distintas categorías, únicamente 34 son extranjeros.

"La reforma es necesaria porque la legislación no evolucionó. Ya se intentó modificar en 2008 y 2009 pero no resultó. Espero que esta vez sí se pueda hacer, con la correspondiente modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU)", afirmó el rector de la Universidad de Oviedo, que señaló "las nuevas vías de contratación de profesorado extranjero" como uno de los avances del borrador del Estatuto de Personal Docente.

"Quizá las condiciones no son las óptimas, pero abre la posibilidad de que las universidades podamos incorporar por un período relativamente largo, de 5 años, a profesores visitantes y a profesores de otras universidades e instituciones", comentó García Granda. "Es algo que necesitamos mucho en la universidad española", apostilló el Rector que, no obstante, reconoció las diferencias que puede propiciar esta nueva normativa en función de los recursos económicas de cada autonomía. "La universidad que disponga de más financiación y de mayor capacidad de contratación podrá fichar a grandes investigadores y profesores mientras que otras no lo podrán hacer. Dependerá de las políticas que se desarrollen en las comunidades autónomas para competir en el sistema universitario español y, sobre todo en el europeo", afirmó el Rector.

Santiago García Granda también se decantó por una valoración positiva acerca de la fórmula que el nuevo borrador propone para las figuras del profesor asociado y del sustituto. "La regulación de la figura del asociado resulta controvertida, pero me parece adecuada. Que estos profesores puedan dar 6 créditos, dos horas semanales y 60 anuales, está bien", afirmó. "Asimismo la introducción de la figura del profesor sustituto también es oportuna. En la Universidad de Oviedo ya la veníamos aplicando porque nuestro convenio laboral nos permitía hacerlo. Estará mejor regulada, esos profesores podrán estar tres años. No queda claro si luego se podrán renovar, pero establece un marco que resulta adecuado para los profesores que están sustituyendo a alguien que esté de baja o que se vayan en servicios especiales o a un cargo. Es una herramienta que ya había en la Universidad de Oviedo y que ahora se hace legal", añadió García Granda.

En el repaso del Rector a las novedades que incorpora el borrador de Castells, juzga positivamente el establecimiento de la dedicación máxima en 240 horas. "En la Universidad de Oviedo ya lo habíamos conseguido, de hecho fue una propuesta del programa electoral", apunta Granda. "Aquí ya teníamos esa dedicación pero que aparezca regulado está bien". Pero el documento ministerial, en su opinión, también tiene asignaturas pendientes, que "no resuelve" como es el caso, por ejemplo, de la tasa de reposición: "La Universidad seguirá sin poder contratar al personal más allá del que entre en jubilación", cuestionó Granda. Pero una de las mayores lagunas, a juicio del Rector, son las dudas que deja esta nueva regulación para la financiación de las universidades.

"Las nuevas figuras introducen salarios dignos y esto pondrá en un brete a universidades que utilizaban mucho la figura del profesor asociado por tener un salario bajo. No es el caso de la Universidad de Oviedo, que tiene un número muy bajo, menos de trescientos profesores en esa situación más precaria", indica Granda, quien apunta el riesgo de que las diferencias económicas desemboquen en un mapa universitario "de dos o más velocidades", en función de las transferencias que pueda recibir cada institución académica. Las universidades que tengan un alto porcentaje de ese profesorado más "precario", los asociados, "o bien no podrán mantenerlo o tendrán que hacer una inversión muy alta para transformar esas figuras".

El Rector también juzga "interesante" que pueda haber catedráticos laborales "porque nos daría flexibilidad para contratar a personas que no están haciendo la carrera universitaria".