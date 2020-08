Segunda sentencia en contra del ERA por denegar vacaciones

Segunda sentencia en contra de Establecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias (ERA) por suspender las vacaciones de una enfermera de un geriátrico público. La magistrada sustituta del Juzgado de lo Social 2 de Avilés entiende que la trabajadora había solicitado sus vacaciones de verano en tiempo y forma, y que no se justificó suficientemente que no se encontraran sustitutos para cubrir su puesto.

El fallo judicial explica que la enfermera de una residencia geriátrica había solicitado en tiempo y forma las vacaciones estivales del 17 al 21 de agosto y del 27 de agosto al 11 de septiembre, y que se le habían concedido. El ERA había contratado a otra profesional para cubrir la vacante, pero después renunció, por lo que la gerencia de los geriátricos públicos asturianos decidió suspender las vacaciones concedidas por necesidades del servicio.

La enfermera recurrió a través de CC OO a la vía judicial, que le acaba de dar la razón. Según consta en la sentencia, la falta de sustitutos no ha quedado suficientemente probada. La magistrada Estefanía López Muñoz señala que, según el testimonio del ERA, "se intentó buscar a todo el personal de las bolsas y listas adicionales de trabajo, pero no consta acreditadas las posibles llamadas efectuadas a todos y cada uno" de ellos. "Tampoco se han justificado las posibles gestiones efectuadas ante el Servicio Público de Empleo" para encontrar quién hiciera la sustitución. Y la mera declaración testifical "no permite tener acreditado que por la parte demandada (ERA) se hayan agotado todas y cada una de las posibilidades y resortes que tenía en su mano para evitar denegar unas vacaciones ya concedidas".

El sindicato CC OO indicó ayer que este sindicato "ha conseguido una vez más hacer respetar los derechos de los trabajadores, que son fundamentales para el correcto funcionamiento de los organismos y estamentos de la Administración".

Esta es la segunda sentencia en el mismo sentido. Esta misma semana la titular del Juzgado de lo Social 1 de Avilés estimó íntegramente la demanda de una trabajadora, representada por la CSI, al considerar que el ERA no ha podido justificar los porcentajes mínimos de cobertura y las necesidades del servicio en las que se basó para denegar la petición de vacaciones en fechas navideñas.