El brote de Ribadesella obliga a convocar a cientos de clientes de un camping y un bar

El brote de coronavirus Ribadesella ha motivado el quinto llamamiento masivo de clientes en Asturias. Salud, que notificó ayer un quinto contagiado en la villa y que confirmará a lo largo del día de hoy varios más, convoca ahora a todos los usuarios que acudieron al camping de Sebreñu y a la Taberna el Escribanu entre los días 1 y 15 de agosto. Los responsables de los locales, aunque niegan tener "problemas" en sus establecimientos, calculan que podrán verse afectados más de mil personas entre ambos. El Principado notificó ayer 32 nuevos contagios en la región, uno vinculado a este brote, otro al de Llanes y otros 23 como contactos estrechos de otros positivos ya identificados o casos importados, dejando solo 9 en fase de investigación. Pero a última hora de la tarde, tras el llamamiento, aclaró que "algunos" de estos casos habían estado en Ribadesella.

El brote oficial en la villa se reveló anteayer, cuando se confirmó que dos empleados del bar y dos contactos de su ámbito familiar habían dado positivo. La dueña, sin embargo, no tenía ayer constancia de "ningún problema" -pese a que Salud explica ahora que en el brote también se ha visto afectado algún cliente y que ese es el motivo del llamamiento-, y desde el camping explicaron que su "única relación con el brote" era que un usuario que debía estar en aislamiento estuvo esta semana en sus instalaciones y tuvo que ser desalojado por personal de la Policía Local y la Guardia Civil. Desde entonces, habían cerrado el bar-restaurante y la zona de juegos infantiles, por precaución. Cuando se notificó el llamamiento, a última hora de la tarde, desde la recepción del camping se desconocía cuál debía ser el procedimiento a seguir, porque si sus clientes -el recinto tiene capacidad para albergar a 600 personas- tienen que esperar en cuarentena el resultado de las pruebas, no se podría garantizar el bienestar de todos los acampados. "No podrían usar la zona de baños, por ejemplo", razonaron.

Ya hacía las 22.00 horas, Salud se puso en contacto con los dueños de ambos locales para tranquilizarles y garantizar opciones de realojo en caso de necesidad. Según las fuentes consultadas, de hecho, el llamamiento se hace más por descartar contagios no detectados en una zona de mucho turismo y movilidad que por una sospecha seria de contagio masivo. Como en el resto de los establecimientos convocados para realizar pruebas PCR, los afectados deben rellenar un formulario web disponible en Astursalud (www.astursalud.es/en/formulario-pcr) y limitar al máximo su actividad social hasta que tengan el resultado.

Por otro lado, el foco detectado en un bar de Villahormes y una escuela de surf de Llanes, suma un nuevo caso y eleva hasta 26 el número de personas afectadas. Otros 19 positivos son contactos de casos conocidos y otros cuatro son casos importados de Madrid, Málaga, Marbella y Segovia. El resto de los nuevos contagios estaban siendo investigados para establecer su vínculo epidemiológico por la mañana, aunque cuando se notificó el llamamiento en Ribadesella Salud explicó que a los cinco contagiados ya había que sumar "alguno más".

Sigue en investigación el entorno del celador contagiado del HUCA, cuyo entorno explicó ayer a este diario que no había estado en ninguna manifestación y que sus contactos estrechos eran, en realidad, solos dos compañeros con los que había tomado un café, por lo que enviar a casa al resto de los empleados fue "pura prevención". Se cancela, además, la travesía de la ría organizada por la plataforma a favor de la pasarela de La Arena a San Esteban, convocada para el 22 de agosto. El contagio de una veraneante y la preocupación general en San Juan de La Arena -un hervidero de rumores estos días-, obligan a cancelar la cita.